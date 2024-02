Papá de Sebastián Guanumen será designado superintendente delgado para acueducto

Sebastián Guanumen pasó del anonimato como uno de los estrategas de comunicaciones de la campaña de Gustavo Petro a ser reconocido en el mundo político al filtrarse las conversaciones de planeación de campaña del Pacto Histórico. En las varias horas de video, quedó registrado cuando habla de "correr la línea ética".

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, fueron las declaraciones que hicieron a Guanumen conocido.



Luego, sin mayor experticia en el campo diplomático, fue nombrado cónsul en Chile y suena con fuerza para ocupar la embajada ante las dificultades que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro para proveer dicho cargo.



Este miércoles se confirmó que uno de sus familiares llegará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Su padre, Hugo Germán Guanumen Pacheco, será el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo. Así lo confirma la publicación de su hoja de vida en el sistema de aspirantes.



Desde mediados de 2023, Guanumen padre ha estado vinculado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Primero llegó como director de entidades intervenidas y en liquidación, luego pasó a ser asesor del despacho y por último, en agosto del año pasado, asumió por encargo la dependencia que ahora ostentará de forma oficial.



Hugo Guanumen ha tenido una amplia carrera en el sector público. Su hoja de vida incluye varias labore como contratista de distintas gobernaciones y de la Alcaldía de Bogotá. También ha estado en la Universidad Nacional y ahora último trabajó para BBVA Asset Managment. Aunque Guanumen padre tiene una amplia carrera en el sector público, el nombramiento ha causado polémic apor cuenta de los antecedentes de su hijo en la campaña presidencial de Gustavo Petro.