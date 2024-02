'Se burlaron de nosotros': presidente Petro sobre Panam Sports y pérdida de los juegos

El presidente Gustavo Petro, desde Múnich, Alemania, aseguró en declaraciones a medios de comunicación que hubo una burla hacia Colombia por parte de Panam Sports, los organizadores de los Juegos Panamericanos.



(Además: Presidente Gustavo Petro se reunió en Múnich con el canciller alemán Olaf Scholz).

"Ellos se burlaron de nosotros", aseguró el primer mandatario. "Hasta el 30 de enero había plazo para hacer ese pago y 15 días antes de esa fecha se suspendió a Barranquilla", dijo el Presidente.



En sus declaraciones, Petro manifestó que hay una burocracia en la organización de este tipo de eventos deportivos. "Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares e invertir 8 para que una burocracia del deporte se pueda localizar en nuestras ciudades costeras", aseguró.



(Siga leyendo: Presidente Gustavo Petro propone reforma al sistema multilateral desde Múnich, Alemania).

Luego agregó: "La burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero y es una competencia por dinero, no es el mundo deportivo lo que se construye allí, habría que trasladar 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte se pueda localizar en nuestras ciudades costeras.".



Posteriormente, insistió en que los organizadores "se burlaron de Colombia" y enfatizó en que levanta su voz de protesta por la situación que se registró y que dejó al país sin la oportunidad de ser la sede de los Panamericanos.



(Además: Los planes del Gobierno Petro con Aerocafé: Fuerzas Militares podrían ejecutar la obra).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro y el logo de Panam Sports, organizador de los Juegos Panamericanos. Foto: Panam Sports y Presidencia

Es importante recordar que el Gobierno no giró a tiempo los recursos y por ende, Barranquilla se quedó sin la sede, "es una burla por dinero", puntualizó el Presidente Gustavo Petro.



El mandatario admitió que hubo errores al no transferir el dinero. "El funcionario cometió un error, que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo. (Esto) originó que no haya Juegos Panamericanos en Colombia".



(Siga leyendo: Renunció Gustavo García, viceministro del Interior del gobierno del presidente Petro).

Por otro lado, aseguró que desde un inicio supo que esta situación llevaría a la salida de la ministra Astrid Rodríguez, quien finalmente renunció esta semana. Al ser preguntado por el reemplazado de la funcionaria, dijo que este domingo hará el decreto.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre Venezuela?

Luego de cerrar el tema de los Panam Sports, el presidente Venezuela se refirió a lo que está ocurriendo en Venezuela: "Yo le pedí al presidente Chávez, en vida, que reingresara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos".



Y aseguró que de este sistema tiene muchos enemigos, "no solo están fuera de nuestras fronteras, están dentro de nuestras fronteras. La posición mía desde hace muchos años es la defensa de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de justicia".

Más noticias:

Sepelio de Dilan Santiago, menor de 2 años que fue hallado muerto en Bogotá

Exclusivo: Aerolíneas responden ante medida de control de precios de la Aerocivil