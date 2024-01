Panamericanos: Petro viajará a Chile para hablar con comité Ejecutivo de Panam Sports

El presidente Gustavo Petro se reunió con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para hablar de la estrategia para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Tras tres horas de diálogo, el primer mandatario fue fue el encargado de dar las principales conclusiones del encuentro.



"Los 8 millones de dólares, por la concesión de los derechos de la competencia, están listos. En cualquier momento podrían ser girados, si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan", dijo e presidente Gustavo Petro.



El presidente colombiano también anunció que el 26 de enero será la primera reunión del comité organizador. Asimismo, se dio la orden de comenzar el Conpes para hacer las inversiones, debido a que en los próximos tres años debe hacerse varios pagos para adecuación de sedes y más. "Inversiones que necesitan por los mecanismos jurídicos de presupuestación debe realizarse el Conpes. Se va a realizar para establecer el cronograma de inversiones de aquí a 2027 y a lo mejor para el procedimiento del mecanismo para vigencias futuras", dijo Gustavo Petro.

Bogotá. 9 de Enero de 2024. En el Palacio de Nariño el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, cito una reunión con el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el Alcalde de Barranquilla, Alex Char y presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, para buscar una alternativa para recuperar los Juegos Panamericanos 2027 Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo



En esas declaraciones, el mandatario anunció que va a viajar a Chile para visitar la misión científica colombiana a la Antártida y que aprovechará esta visita para poder reunirse con el comité ejecutivo de Panam Sports, dueños de los derechos deportivos de la justas, para tratar de darle una solución a este tema de la asignación de la sede. "Haremos una escala para hablar con el presidente Ejecutivo, Neven Illic", dijo el presidente Petro.



En esa misma línea, el mandatario informó que el canciller Álvaro Leyva tiene vía libre para "hablar con presidentes o cancilleres en el caso de que sea necesario, y los presidentes de los comités olímpicos de Latinoamérica, con el fin de generar una mayoría del comité ejecutivo de Panam Sports".



El presidente negó que su administración no hubiese querido celebrar los juegos. No obstante, reconoció que no sabían de algunos procedimientos que ya se venían presentando a gobiernos pasados. A esto le sumó, "Miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año a resultado en esta mala noticia".

"Confirmamos que, por nuestra parte, hasta 2026, tendremos el compromiso y apoyaremos financieramente", expresó el presidente colombiano, que señaló que celebrar unos juegos de este tipo es de interés del gobierno debido a que apunta a esa intención de reemplazar las divisas del petróleo con turismo. "De ninguna parte somos enemigos a realizar estas justas", añadió el mandatario.



"Es una labor de lobby", dijo el presidente frente a la estrategia para recuperar la credibilidad para realizar los juegos. En este sentido reveló que todos los embajadores tienen la orden de hablar con los comités para comenzar a pavimentar el camino. Asimismo, señaló que Gabriel Boric, presidente de Chile, es el puente para un mejor enlace con Panam Sports.



A la salida del encuentro con el presidente Petro, el gobernador Eduardo Verano dijo: "se acaba de ratificar la voluntad del presidente de que se hagan los juegos en 2027. Es algo muy importante para nosotros, porque al haber una decisión presidencial ya todo debe fluir de manera ordenada, sobre todo los pagos".