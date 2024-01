Presidente Petro pide 'hacer todo lo posible' para recuperar los Juegos Panamericanos

Luego de que Panam Sports le quitó a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027, el presidente Gustavo Petro le pidió a su equipo de Gobierno hacer todo lo posible para recuperar las justas deportivas. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la organización del evento.



Si bien fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que el mensaje fue breve, el llamado del jefe de Estado fue claro: hay que hacer todo lo posible para rescatar los Juegos Panamericanos.



Al respecto, la presidencia de la República ya se había pronunciado a través de un comunicado, en el cual afirmaron que el compromiso del Gobierno es cumplir lo acordado.



"El Gobierno Nacional mantiene su firmeza y determinación en cumplirle al país con la realización de los Juegos, adelantando la gestión y los trámites para los desembolsos destinados para este fin", señalaron en un comunicado.

¿Por qué se perdieron los Panamericanos?

Según se pudo conocer, la organización Panam Sports le notificó este miércoles al Comité Olímpico Colombiano que Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos 2027 debido al incumplimiento del Gobierno en el pago de las obligaciones acordadas cuando se entregó la organización de las justas.



La organización le había dado al Gobierno, en octubre del 2023, un plazo de 90 días al país para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarían en dos contados: 4 millones se debieron de pagar antes del 30 de diciembre -pago que no ocurrió- y los otros 4 antes del 30 de enero.



La ministra del Deporte, por su parte, explicó que la decisión de no pagar fue una determinación tomada por ella por problemas de flujos de caja en cuentas por pagar al vencimiento del ejercicio del año pasado y que, de buena voluntad, resolvió hacer dos pagos a finales de este enero.

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, durante la reunión sostenida en Bogotá. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

“En conversación con Neven Ilic (presidente de Panam Sports), la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, llegó a un acuerdo de efectuar el pago total de 8 millones de dólares durante el mes de enero del 2024, en tanto que había una dificultad para hacerlo durante la vigencia del 2023”, expresó Mindeporte.



Rodríguez agregó en rueda de prensa que el presidente Petro hace gestiones personales en charlas con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y con el mismo Ilic para salvar los Juegos.



“Los recursos están, hubo un impasse en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás, extraño. He recibido un mensaje directo del presidente Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile para que interceda y poder solventar esto”, confirmó el alcalde Alejandro Char.

