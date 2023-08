El Gobierno panameño lanzó este jueves una dura advertencia a Colombia si no toma medidas que permitan mitigar el flujo de migrantes por la selva del Darién, que une a los dos países y que se convirtió en una de las principales rutas migratorias para llegar a Estados Unidos.



Se tomarán “medidas contundentes” ante la que el Palacio de Las Garzas llama “falta de cooperación internacional”, señalando principalmente a Colombia.



“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos; hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, aseguró en rueda de prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

Y agregó: “Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas” y en los próximos días “estará tomando medidas y acciones contundentes”. Entre esas medidas está tratar el tema de la migración como un asunto de seguridad nacional y, eventualmente, militarizar la frontera con Colombia, que tiene 266 kilómetros de espesa selva.



Bajo Chiquito es el primer pueblo panameño al que llegan los migrantes tras pasar el Darién. Foto: EFE

No es la primera vez que las autoridades panameñas hacen una mención a nuestro país sobre el manejo que se le está dando a la crisis migratoria, específicamente sobre el tema del Darién, teniendo en cuenta que este año, según cifras oficiales de Panamá, más de 307.000 personas han cruzado la selva, con corte al 31 de julio, mientras que en todo el 2022 fueron 248.000 personas. Más de la mitad de estos migrantes son venezolanos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



A comienzos de agosto, Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración en Panamá, aseveró que en Colombia “no quieren colaborar con cerrar el tránsito” y afirmó que “Panamá es el único país que invierte esfuerzo y dinero en atender esta población que llega casi moribunda al Darién (…) Nadie quiere invertir en estas personas”, añadió. Incluso, acusó a Estados Unidos de estar “dejando el problema a la región”. Y esta semana insistió: “Nos hemos quedado solos”.



¿Qué dice la Cancillería tras señalamientos?

Hasta el momento, oficialmente el Gobierno colombiano sigue sin hacer un pronunciamiento sobre las duras palabras panameñas. Fuentes de la Cancillería consultadas por EL TIEMPO aseguraron que Bogotá no ha recibido ninguna advertencia o comunicación formal de las autoridades panameñas, y que hasta no darse ese paso no habría respuesta del Palacio de San Carlos. De hecho, el pronunciamiento de las autoridades del vecino país tomó al canciller Álvaro Leyva en un viaje por Europa, durante el cual le dio la nacionalidad colombiana al exabogado de las Farc Enrique Santiago y al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

Migrante venezolana ayuda a su hija mientras cruzan la selva del Darién. Foto: Luis Acosta. AFP

Un eventual cierre de la frontera panameña implicaría para Colombia una nueva crisis humanitaria en la zona de frontera, pues los miles de personas que están pasando a diario por las trochas –usualmente controladas por grupos armados ilegales, especialmente el clan del Golfo– se quedarían necesariamente varadas a este lado de la frontera, en municipios sin capacidad para atenderlos y proteger sus derechos.



El miércoles se llevó a cabo una reunión entre el director de Migración, Carlos Fernando García Manosalva; la directora de Asuntos Consulares de Cancillería, Fulvia Benavides, y el embajador de Colombia en Panamá, Mauricio Baquero Pardo, pero no hubo ninguna mención.



Es decir, las declaraciones panameñas no han sido elevadas por los canales diplomáticos convencionales.



Algunas versiones extraoficiales conocidas por este diario señalan que los duros mensajes que ha emitido Panamá en las últimas semanas estarían relacionados con una molestia que tiene el país centroamericano, porque a pesar de las reuniones tripartitas que se han dado entre ellos, Colombia y Estados Unidos –la última fue el 11 de abril en Panamá–, habría una relación más estrecha entre Bogotá y Washington para abordar este tipo de temas.



Incluso, Panamá, que es un paso obligatorio para los migrantes que buscan llegar a Norteamérica desde el sur del continente, no cuenta con Centros de Movilidad Segura, mientras Colombia tiene dos y se está a la espera de la apertura de un tercero.



En la reunión del 11 de abril se hicieron tres acuerdos: “Combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién en corredores terrestres y marítimos donde mueren y son explotadas personas vulnerables”; “abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular” y “lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, crear empleos y promover oportunidades económicas sostenibles para las comunidades fronterizas en el norte de Colombia y Panamá a través de alianzas internacionales entre instituciones financieras, la sociedad civil y el sector privado”.

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

El llamado de la ONU sobre la migración en el Darién

Según Naciones Unidas, si bien la mayoría de migrantes irregulares son de la región, cada vez son más personas que cruzan esta peligrosa selva –murieron más de 30 personas durante el 2022 al atravesarla– provenientes de otros continentes.



El 55 por ciento son venezolanos; les siguen los ecuatorianos y haitianos, cada uno con 14 por ciento, y en el 17 por ciento adicional se destacan los de nacionalidades chinas, colombianas e hijos de haitianos nacidos en Chile y Brasil que cruzan el territorio de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas.



“Las personas que se arriesgan a emprender tan peligrosa travesía son altamente vulnerables y precisan apoyo y asistencia vitales”, dijo la ONU a principios de este mes. Y añadió que es “fundamental aunar esfuerzos regionales y en los países de origen para atender las causas profundas de los desplazamientos forzados y la migración irregular”. Y agregaron que para ello se requiere mayor solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida por parte de la comunidad internacional”.

Asimismo, que se deben ampliar las vías regulares.

El desgarrador video de colombiano que cruza el Darién Héctor Marino, un caleño de 42 años de edad, salió rumbo a Centroamérica por el tapón del Darién. Apareció en un video en el que se ve en muy malas condiciones de salud. Foto:

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA