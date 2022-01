De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, algunos integrantes de la coalición Equipo por Colombia han "maltratado" al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.



Por es razón, la uribista le ha pedido a su partido y al exministro de Hacienda, no unirse con la colectividad política de la que hace parte Álex Char, David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Dilian Francisca Toro.



"Algunos integrantes de la coalición Equipo por Colombia han maltratado a nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga. Han señalado su pertenencia al Centro Democrático como una especie de tacha. Al hacerlo, han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas. Me veo en la obligación de pedirle a nuestro Candidato y a mi partido que no hagamos parte de esa coalición", escribió Valencia en un comunicado.



En entrevista con EL TIEMPO, Zuluaga había asegurado estar dispuesto a presentarse en una consulta entre distintos sectores políticos de derecha. "Yo propongo una unión de varios sectores políticos para llegar con un solo candidato y derrotar con votos la amenaza de la izquierda y del populismo para Colombia. Propongo una consulta interpartidista en el mes de marzo. Hoy más que nunca tenemos que unirnos para poder defender la democracia, la iniciativa privada y la libertad.", había asegurado.



No obstante, ante la indecisión de Equipo por Colombia y el rechazo de algunos integrantes de esa colectividad, Paloma considera que "derrotar la amenaza del populismo de izquierda no es una cuestión de unidad política, sino de levantar nuestras banderas, con las que la ciudadanía siempre ha empatizado".



De igual manera, ha asegurado que "Zuluaga representa la posibilidad de un gobierno con experiencia, de manos limpias que respeta el sector productivo y pretende hondas transformaciones sociales".



El Equipo por Colombia aún no ha tomado una decisión sobre si Zuluaga será aceptado en la coalición o no. Al terminar la última reunión que realizaron, Barguil indicó que "aquí no hay decisiones tomadas frente a otros sectores políticos que puedan ingresar o no. Cuando se tomen en consenso se las anunciaremos en los próximos días".



No obstante, ya algunos de sus integrantes han asegurado no estar de acuerdo con esta posibilidad.



El exalcalde de Barranquilla Alejandro Char fue el primero en manifestar su desacuerdo. “Soy respetuoso de la decisión del grupo, pero no estoy de acuerdo. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, le dijo a María Isabel Rueda en entrevista con EL TIEMPO.



La presidenta del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, también rechazó el ingreso del exministro de Hacienda, indicando que su figura podría generar polarización. “Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle.



“Debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente, más que en ideologías y en polarización y extremos”, argumentó ella.



