La Secretaria de Transparencia del Gobierno Nacional va a revisar cada uno de los 206 contratos que firmó la ahora exministra de Deportes, María Isabel Urrutia. La medallista olímpica fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este martes.

"He solicitado a Control Interno del ministerio de Deporte allegar copia de los 206 contratos celebrados "desde el 01/enero/23 y en especial los 25 que fueron firmados entre el 28 de febrero y el 6 de marzo por un valor de $16.339 millones", informó el zar anticorrupción Andrés Idárraga Franco. "Verificaremos su legalidad", aseguró el funcionario.



La secretaría de Transparencia a partir de las alertas recibidas sobre los presuntos malos manejos en la contratación al interior del ministerio del Deporte encontró que entre el primero de enero y el pasado 6 de marzo se firmaron un total de 206 contratos por un valor superior a los 21.494.000.000 de pesos, de los cuales 25 se firmaron entre el 28 de febrero y el 6 de marzo por un valor superior a los 16.339.000.000 de pesos.



"Situación que parece ser irregular por el ritmo de contratación del ministerio", dijo Idárraga. "Y, sobre todo, porque se causó después del anuncio de la salida de la ministra", argumentó.



El caso de la ministra es inédito en la historia de la administración pública. El presidente Petro la despidió en una alocución en la noche del lunes 27 de febrero junto con los ministros de Cultura, Patricia Ariza; y Educación, Alejandro Gaviria,



Urrutia, sin embargo, se quedó en el cargo porque según su testimonio así se lo autorizó la jefe de gabinete Laura Sarabia.



Ella, por su parte, sostiene lo contrario. "Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido", dijo Sarabia.



Entonces Urrutia se quedó. Y ahora el presidente la destituye. Este es un hecho inusual en la salida de los ministros de un gobierno.



La exministra sostiene que "tenía que firmar" los contratos porque no podía dejar el ministerio a media marcha.



“No me sacaron por corrupción”, insistió. "No ha habido malversación de los fondos del ministerio”, dice.



“Son 260, donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir. Yo le di la plata directamente a las federaciones y no como se hacía antes, que se pasaba al Comité Olímpico", dijo.



"Hicimos el estudio previo de los contratistas, no vienen de María Isabel, fue gente que presentó su hoja de vida, lo revisamos, no ha habido malversación de los fondos”, explicó.



Ante esto, Idárraga anunció que exigirá la copia de cada uno de los contratos para establecer su legalidad. Ella, por su parte, insiste: “jamás hubo corrupción en el ministerio”.



Tras la primera crisis ministerial, el presidente Petro dijo: "De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados".



“Con la firma de cientos de contratos a última hora, antes de dejar su puesto, María Isabel Urrutia confirma que no salió del Ministerio del Deporte por luchar contra la corrupción, como ella dijo, sino por sus actuaciones sospechosas. Debemos investigar todos esos contratos”, escribió, por su parte, el excongresista Gustavo Bolívar, uno de los líderes del Pacto Histórico.



