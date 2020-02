Estos son los países a los que puede viajar sin visa

A partir del 5 de marzo de este año los colombianos no necesitarán visa para viajar a Emiratos Árabes, según informó la Cancillería. Pero este no es el único país al que puede ir sin este documento.

Esta medida hace parte de un acuerdo mutuo sobre exención de visa para los titulares de pasaportes ordinarios con permanencia de hasta 90 días entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos.



El último informe del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que los colombianos pueden ingresar a alrededor de 97 países solo con su pasaporte.

Lista de países:

Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Checa República, Chipre, Costa Rica (A titulares de visa de EE. UU. o Schengen vigente por mínimo 6 meses), Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza.



Asia: República de Corea, Filipinas (hasta por 30 días), Israel, Kazajstán (hasta por 30 días), Maldivas (hasta por 30 días), Noruega, Qatar, Singapur (hasta por 30 días), Turquía.

América: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba (tarjeta turística), Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití (a titulares de visa de EE. UU. o Schengen vigente por mínimo 6 meses), Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.



Oceanía: Samoa.



Además, hay otros territorios en los que tampoco es necesario portar visa. Estos son: Aruba (Países Bajos), Bonaire (Países Bajos), Curazao (Países Bajos), Guadalupe (Francia), Guyana Francesa, Hong Kong (SARG-China), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), Nueva Caledonia (Francia), Polinesia Francesa, Réunion (Francia), Saba (Países Bajos), Saint Pïerre et Miquelon (Francia), Sint Maarten (Países Bajos), Sint Eustatius (Países Bajos), Wallis y Futuna (Francia).

Países en los que sí necesita visa

La Cancillería advierte que es recomendable, antes de viajar, verificar la información con el consulado del país de destino, pues “el ingreso a determinado territorio es discrecional de las autoridades competentes de cada país, se requiera o no visa”.



Europa: Armenia, Belarús, Irlanda, Macedonia, Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Ucrania.



Asia: Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bután, China, Comoras, Camboya, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos (hasta el 5 de marzo), India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Macao, Mongolia, Nepal, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.



América: Canadá, Costa Rica (no pide a titulares de visa de EE. UU. o Schengen vigente por mínimo 6 meses), Estados Unidos, Granada, Haití (no pide a titulares de visa de EE. UU. o Schengen vigente por mínimo 6 meses), Nicaragua (visa a la llegada para titulares de visa de EE. UU., Canadá, o Schengen, y para nativos del Archipiélago de San Andrés y Providencia), Santa Lucía.



Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Naurú, Nueva Zelanda, Palau, Tonga, Tuvalú, Vanuatú.



África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundí, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Suazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe.



