Desde Leticia, en Amazonas, el presidente Gustavo Petro se refirió a una nueva alternativa en lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Dijo que es mucho más ambicioso que el refrigerio que actualmente se da. Dijo que se trata fundamentalmente de lograr comida caliente.



"Es lograr una nutrición real de la población que llegue a un colegio (...) Es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos", dijo el jefe de Estado.

Dijo que la idea es que todos los niños y niñas de Colombia "tengan comida caliente mientras estudian".



Para Petro, es lograr los niveles de nutrición básicos para garantizar que el saber sea de alta calidad.



"Cuando uno se pregunta por qué es tan baja la educación en términos de calidad en Colombia, hay una primera respuesta: porque muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar, o un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga", dijo el mandatario.



Petro dijo que cuando los niños llegan con hambre al colegio es una sociedad que se está muriendo, es una sociedad que está cerrando las puertas del futuro y es una sociedad que fácilmente se puede degradar en la violencia, que se puede autodestruír.



