El exsenador del Partido Conservador Juan Manuel Corzo sería el nuevo embajador de Colombia en Paraguay. Desde hace dos semanas, su nombre empezó a figurar para ocupar el cargo mencionado y, ahora, su hoja de vida ya fue publicada en el sitio web de la Presidencia de la República, lo que indicaría su inminente llegada a un cargo en el Gobierno —que se presume sería el puesto diplomático ya mencionado—.



Corzo es recordado por declaraciones dadas mientras era congresista en las que aseguraba no tener cómo pagar la gasolina de dos vehículos. Además, ha sido cuestionado anteriormente por integrantes del ahora partido de gobierno, como el presidente de la Cámara David Racero.



Juan Manuel Corzo, expresidente del Senado de la República. Foto: Prensa Senado.

"Es imposible sostener dos carros y tener gasolina para dos carros. Nosotros [los congresistas] ganamos menos que muchos empresarios en Colombia", manifestó Corzo en 2011, cuando era senador por la colectividad conservadora.



Pero eso no fue todo: "Yo ando en un solo carro y me toca meter a tres o cuatro escoltas ahí, porque no tengo cómo pagar gasolina de dos vehículos, y lo digo con sinceridad", añadió.



Las críticas de David Racero a Juan Manuel Corzo

En 2019, el actual presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, fue crítico con el nombramiento de Corzo como embajador de Colombia en Cuba, durante la administración del expresidente Iván Duque.



"Juan Manuel Corzo Roman, designado Embajador en Cuba. Experiencia o formación académica en diplomacia: ninguna", cuestionó Racero.



"Congresista atornillado" fue otro de los adjetivos que empleó el integrante del Pacto Histórico en contra del funcionario en su momento.



"Mérito: Congresista atornillado del Partido Conservador. Quemado en las elecciones 2018", dijo en ese entonces el actual integrante del Pacto Histórico.

Gustavo Bolívar también criticaba a Corzo

"#PremiosCarroña Peor Congresista del 2012: Juan Manuel Corzo" fue uno de los mensajes en contra del exsenador conservador por parte de Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro en el Senado.

