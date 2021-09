Pacho Santos también llamó a la exministra Karen Abudinen

El escándalo del millonario contrato fallido para llevar Internet a los niños más humildes del país abrió un nuevo capítulo en la mañana de este martes con la revelación de que Francisco Santos, ex embajador de Colombia ante Estados Unidos, también llamó a la entonces ministra Karen Abudinen para, aparentemente, interceder a favor de una empresa de ese país.



La revelación fue hecha por Blu Radio. Por sus micrófonos pasó el exvicepresidente y una de las figuras más destacadas del Centro Democrático.



Santos dijo: “Tuve muchísimas llamadas con la ministra. Entre otras, porque parte del papel de un embajador es resolverles los problemas a las empresas americanas".



"A esta empresa yo la conocí, Hughes Corporation, que no son unos pintados en la pared. Son los grandes jugadores. Los conocí en el año 96. Les conté, entraron a licitar, ya estaban en Colombia. Los sacaron de la licitación por una pendejada”, agregó.



Sobre el por qué de que sus llamadas a la ministra, Santos aclaró que su gestión la hizo como embajador y que su actuación la realizó siguiendo el conducto regular.



“No fue para que le cedieran el contrato. Era para que los tuvieran en cuenta para lo que iba a pasar después", manifestó.



"Los embajadores hacen ese trabajo siempre: a las empresas americanas no las saquen por motivos a, b, c o d. Que sean motivos que en verdad tengan peso y que les permitan competir”, añadió.



El exembajador insistió que no se trató de una llamada clandestina, pues consideró que la empresa cumplía con las condiciones para que los niños tuvieran el “mejor internet del mundo”.



“¿Qué estaba pensando yo? Le repito que no tengo contrato con Hughes. Cuando a uno le preocupa el país, le preocupan los niños y le preocupa que eso se dé, pues uno trata que eso se dé", dijo Santos.



"Ya al final, cuando la llamé a ella (con Karen Abudinen) como un ciudadano, le dije: ‘Hughes Corporation es la empresa. Están subcontratando con ella. Si ustedes quieren que esto salga bien, piensen qué se puede hacer con esa empresa”, afirmó.



La exministra de las Tic, Karen Abudinen. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"No es una llamada clandestina, es parte de la labor de aquí para allá y de allá para acá", reiteró Pacho Santos, como se le conoce popularmente.



"Lo que sí creo es que en un caso de estos se debe asumir la responsabilidad política", dijo el ahora exdiplomático sobre lo ocurrido.



"Atentos: se conoce el nombre de otra persona que habría llamado a @karenabudi para interceder para que la empresa estadounidense @HughesNet

continuara la ejecución del contrato fallido con @centrospoblados una vez decidió caducarlo: se trata del exembajador @PachoSantosC", escribió Ricardo Ospina, director de información de esa emisora, muy temprano este martes.



Luego Santos concedió la entrevista en donde dio sus explicaciones.



La información divulgada por este medio se da un día después de que la exministra Abudinen involucró al senador Armando Benedetti en el escándalo en el que ella también es una de las protagonistas.



El senador Armando Benedetti también llamó a la ministra, según indicó ella misma. Foto: Johnny Hoyos

La propia exministra le confirmó a EL TIEMPO en la mañana de este lunes que la llamada de Benedetti sí se produjo.



Una acusación que Benedetti niega con el argumento de que él es de la oposición y, según dijo, fue uno de los denunciantes de las irregularidades en la contratación que desarrollaba el ministerio.



“Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”, afirmó la exfuncionaria en su cuenta de Twitter sobre la supuesta llamada.



La información divulgada por la emisora abre otra puerta en este escándalo, que cobró la cabeza de la ministra. En efecto, por solicitud de propio presidente Duque, que le exigió renunciar, ella abandonó el gabinete.



El hecho, sin embargo, no cesó ahí sino que ahora cada día crece más con la revelación de nuevos nombres.



