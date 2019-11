Santos descarta renunciar tras revelación de conversación con Blum

Después de la publicación de una comprometedora conversación entre el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, y la canciller designada Claudia Blum, el representante del gobierno de Colombia en Washington, aseguró que este era un diálogo de carácter privado con su futura jefe.



En la conversación, que fue revelada este miércoles por Publimetro, Santos cuestiona el poder del Departamento de Estado y el trabajo que desempeñaron Carlos Holmes Trujillo y Guillermo Botero en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.

"Lo primero es que es una conversación que se hace en un recinto absolutamente cerrado, en un reservado, esto es una grabación que no sabemos de dónde sale, es como si a usted lo grabaran en su casa, que es ilegal", dijo Santos.



“A veces los cancilleres tienen que viajar y uno los tiene que encontrar en el sitio donde estén. La pregunta es quién grabó esto porque el audio se oye perfecto. Eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono, no sé cómo lo pudieron haber grabado. Esa es la pregunta”, insistió Santos, en La W.



Santos puso el énfasis en ese punto y atenuó el contenido de la conversación: "Es la conversación de un embajador hablando con su jefe, la canciller, explicándole cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que por cierto están muy bien, cómo son los ejes de poder en Estados Unidos, que han cambiado", aseveró Santos durante la entrevista con este medio radial.



"¿Le voy a decir mentiras a la Canciller? Yo no soy una persona que dice mentiras, me da mucha pena, yo tengo que decirle la verdad, y le estoy contando la verdad", agregó el exvicepresidente.



Acerca de los cuestionamientos al Departamento de Estado, pues aseguró que antes "era importantísimo", pero "hoy está destruido, no existe", aclaró que son conversaciones que ha tenido con funcionarios de esa entidad, pues hoy el eje de poder en Estados Unidos es la Casa Blanca, por lo que considera que sus afirmaciones no son "nada novedoso".



Sin embargo, resaltó que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos van por muy buen camino y que el presidente Duque tiene una relación directa con Mike Pompeo, el secretario de Estado.



"Busquen ustedes en cualquier periódico qué dicen sobre la gestión de Tillerson en el Departamento de Estado, eso no lo digo yo, el Departamento de Estado, que el señor Pompeo lo está reconstruyendo, y reconstruyendo porque desafortunadamente cuando Tillerson estuvo muchos de los grandes diplomáticos de allá se fueron y quedó un vacío muy grande", comentó Pacho.



Sobre las críticas al exministro Botero no "trabajaba", aclaró que uno de los temas más críticos de la relación entre Bogotá y Washington es la relación entre el ministerio de Defensa y sus contrapartes.



"El doctor Botero, por todos los problemas de seguridad que hay en Colombia, por toda la reinstitucionalización que estaba haciendo, estaba dedicado al tema de Colombia, entonces esa interlocución aquí del ministro de Defensa con toda la gente de seguridad nacional, departamento de Defensa, CIA, etcétera, pues no era tan fluida, entonces yo me sentía muy solo, quiero ser sincero", comentó Santos en La W.



También en Blu Radio, Santos se declaró horrorizado por la manera cómo lograron obtener la conversación, e incluso no descartó que su teléfono o el de la canciller estén “chuzados”.



“Estábamos los dos solos. Era una conversación en la que estábamos los dos solos. La pregunta es: ¿cómo la grabaron?”, expresó.



A la pregunta: ¿ha pensado en renunciar?, Francisco Santos fue tajante: “No, porque esa es una razón del presidente y el presidente mirará. Tengo que tener una conversación con él para ir más allá de lo que se necesita”.



Finalmente, Pacho Santos insistió en que en el Gobierno todos son pasajeros y que solo quiere que al presidente Duque le vaya bien.





