‘Comentario de ministro Velasco sobre financiación de Eln fue desafortunado’: Patiño

El secuestro de Luis Manuel Díaz generó controversia respecto al proceso de paz que se adelanta con el Eln. Tras varios días de cautiverio, esa guerrilla dejó en libertad al padre del futbolista ‘Lucho’ Díaz el pasado 9 de noviembre.



Aunque la angustia para la familia del jugador terminó, el hecho dejó opiniones y varias declaraciones sobre el tema, las cuales siguen haciendo eco en Colombia.



De hecho, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la financiación del Eln y "de qué van a vivir", en unas declaraciones que han causado controversia.



(Puede leer: ¿El Eln le ocultó al país y al Gobierno que secuestró al padre del jugador Luis Díaz?).

“Ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa. Pero también hay que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales, que las deje de hacer, hay que buscar la solución para saber de qué van a vivir”, dijo el ministro del Interior.



El funcionario, además, señaló que la comunidad internacional sería la encargada de ayudar al gobierno frente a esta problemática.



"Hay que buscar una salida", dijo Velasco, quien añadió que entiende la indignación de los colombianos. "Gracias a que hay una mesa de negociación se pudo hacer rápidamente un reconocimiento de una responsabilidad de un delito terrible", dijo sobre la liberación de Luis Manuel Díaz.

Facebook Twitter Linkedin

Libertad de Mane Díaz Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

La respuesta de Otty Patiño en la W

Los comentarios del ministro Velasco fueron también respondido por Otty Patiño, Jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el Eln, quien dijo: “El comentario del ministro Velasco sobre financiación de Eln fue desafortunado”.



Y agregó: “Si no estamos apuntando al fin del conflicto y, sobre todo, si no vemos una fuerte voluntad de para acabar con el conflicto, eso no se discute”.

(Además: Exclusivo: Lafaurie, negociador con el Eln, habla sobre secuestro de padre de Luis Díaz).

“Ni la comunidad internacional ni, mucho menos, la comunidad nacional van a admitir eso”, dijo Patiño.



Y enfatizó: “No vamos a admitir ninguna financiación con el argumento de que 'con qué va a vivir”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

'El Eln se sigue riendo de Colombia': Andrés Forero por secuestro de papá de Luis Díaz

En vilo el quinto ciclo con el Eln: no hay fecha de inicio y podría cambiar sede

‘El tema de las víctimas no da espera’: Otty Patiño sobre negociación con el Eln