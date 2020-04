Ordenan reducir megapensión a viuda de excongresista

El nombre de Susana Burgos de García puede que no les diga mucho a los colombianos, pero a los cordobeses es muy probable que sí.



Ella es la viuda del asesinado exministro y excongresista Amaury García Burgos, la mamá de la senadora conservadora Nora García Burgos y la abuela del exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda.

Ella hasta ahora gozaba de una pensión del orden de los 21 millones de pesos mensuales, que le fue sustituida tras la muerte de su esposo.



Sin embargo, un fallo del Consejo de Estado acaba de ordenar que esa mesada le sea reducida casi a la mitad pues encontró que hubo una inconsistencia al momento de otorgársele un reajuste a la mesada.



Esta historia comenzó en febrero de 1982 cuando al excongresista Amaury García Burgos le fue otorgada una pensión de jubilación por Cajanal. Esa prestación posteriormente fue asumida por el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) en septiembre de 1989.



García Burgos fue asesinado en marzo de 1993, razón por la cual Fonprecón sustituyó la pensión (le empezó a pagar la mesada) a la señora Susana Burgos en junio de 1993.



Posteriormente la señora Susana Burgos de García solicitó un reajuste especial, al considerar que tenía ese derecho de acuerdo con la ley. El Fondo, en abril de 1996, ordenó el reajuste y no solo le hizo el aumento de la mesada sino que le reconoció la suma de 42 millones por concepto del reajuste.



Luego le reconoció el pago de intereses de mora por los reajustes reconocidos y pagados en los años 1992 y 1993, los cuales ascendieron en su momento a la suma de $83 millones

Pero tras hacer una revisión minuciosa de sus beneficiarios, Fonprecón encontró que la pensión de la señora Burgos había sido mal liquidada y demandó su propia su resolución.



Y fue así como en 2018 un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a Fonprecon reliquidar el reajuste especial de la pensión que le había reconocido en 1996. Le dijo que en su momento ella solo tenía derecho al 50 por ciento de lo que devengaba mensualmente un congresista pensionado y no el 75 por ciento, como se hizo.



La decisión fue apelada por la viuda del congresista y el mes pasado el Consejo de Estado se pronunció. Refrendó el fallo de primera instancia.



El tribunal señaló que el reajuste especial al que tenía derecho era equivalente al 50 por ciento del promedio de las pensiones percibidas por los congresistas para ese momento.



Además destacó que el señor Amaury García Burgos “en su calidad de ex congresista pensionado con anterioridad al 18 de mayo de 1992, fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª de 1992, únicamente tenía derecho a un reajuste especial por una sola vez, a partir del 1.º de enero de 1994, equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tuvieren derecho los congresistas para ese momento, es decir, no en un 75% como lo reconoció Fonprecon en los actos demandados”.



Esto en plata blanca significa que la señora Burgos a partir del giro mensual de mayo ya no recibirá los 21 millones sino que se su mesada sino la mitad.



Los magistrados señalaron que las actuaciones de la viuda del congresista fueron de buena fe y como tal no tendrá que devolver dinero.



Mientras tanto, Fonprecón está a la espera de que se resuelvan otros procesos que tiene en diversos tribunales por demandas a resoluciones de la misma entidad en la que en su momento se reconocieron pensiones y quedaron mal liquidadas.