A menos de un día de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará en Bogotá este 25 de abril en la Cancillería, la oposición del vecino país se ha pronunciado al respecto y ha reprobado públicamente la organización de este evento.

Esta tarde, Maria Corina Machado, ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y lideresa de la oposición venezolana, fue dura ante los medios afirmando que la cumbre en Bogotá ha sido "a imagen y deseo de Nicolás Maduro".



Esto, en relación a la ausencia de Venezuela y especialmente de la oposición en los diálogos, donde la opositora también se refirió al canciller colombiano, Álvaro Leyva.



"Realmente me resulta alarmante e injustificable escuchar al canciller Leyva decir que que lo que se busca es más democracia. En Venezuela no hay democracia. Eso es como multiplicar por cero", mencionó Machado.



La opositora cuestionó, a su vez, la agenda de discusión de la conferencia. "¿Dónde está el primer punto, que es la liberación de los presos políticos civiles y militares? 284 presos políticos están siendo torturados mientras nosotros hablamos".



Machado afirmó que ha tenido contactos con los representantes invitados a la Conferencia y aseguró que, si recibe una invitación en términos formales, estaría dispuesta a reunirse con el presidente Gustavo Petro.



"Yo me sentaré en una mesa de negociación cuando vayamos a negociar seriamente para la transición a la democracia, y no para reorganizar el 'status quo' y lavarle la cara a a tiranía que hoy está siendo investigada", agregó.



Por último, la ex diputada aprovechó para solidarizarse con el líder opositor Juan Guaidó, quién manifestó estar siendo amenazado por el oficialismo de su país. "Aprovecho para hacerle llegar todo mi solidaridad a Juan Guaidó, a su familia y compañeros de lucha. Sabemos lo que este régimen es capaz de hacer y cuando amenaza, cumple sus amenazas", expresó.