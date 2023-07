A través de redes sociales, miembros de la oposición al régimen nicaragüense de Daniel Ortega cuestionaron un video en el que el embajador colombiano en Managua, León Freddy Muñoz, aparece con símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una marcha a favor de la revolución que tumbó a Anastasio Somoza.

"Nota aclaratoria para el Embajdor de Colombia en Managua, León Fredy Muñoz. En Nicaragua no existe revolución sino una dictadura. Creo que la diplomacia prohíbe participar en actividades políticas. No sé qué dice el Canciller, Álvaro Leyva Durán", dijo en redes sociales el periodista exiliado Arturo McFields Yescas.



El trino es en respuesta a un video en el que se ve al embajador Muñoz en una movilización con prendas referentes al FSLN. “Estoy de embajador desde el 30 de septiembre y es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo convencido de su revolución. Estoy gratamente sorprendido”, declaró el representante de Colombia a medios nicaragüenses durante la "caminata en homenaje a los héroes y mártires de la liberación del fortín del acosasco", que se llevó a cabo en la ciudad de León.



Por el momento, Muñoz no se ha manifestado frente al hecho. Solo se limitó a decir en su cuenta de Twitter que "como embajador de Colombia en Nicaragua recibo invitaciones oficiales del gobierno. Hoy estuvimos en compañía del congresista Alejandro Toro intercambiando saberes de cultura ciudadana, salud y educación" .



Por otro lado, no ha caído bien que el video aparezca justo a tres días de que se profiera un nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Asimismo, se ha cuestionado el pronunciamiento hecho por el embajador cuando Colombia ha condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega.



“Colombia ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”, se lee en un comunicado emitido por la Cancillería en febrero.