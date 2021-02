ONU se pronuncia sobre investigación de 'falsos positivos' en el país

La vocera de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció desde Ginebra sobre la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para enjuiciar crímenes cometidos durante el conflicto armado, que advierte que 6.402 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2008.



(En contexto: Informe de la JEP revivió el horror de los ‘falsos positivos’)

La organización internacional señaló que acogen "con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como 'falsos positivos', en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”.



Tras el anuncio de la JEP de que estaba investigando los homicidios de 6.402 personas, un número mucho mayor a la cifra de 2.000, recibida inicialmente por esta jurisdicción para investigar, la ONU señaló que reconoce "la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia".



(Puede leer: Uribe rechaza acusaciones de falsos positivos)



En este mismo sentido, la Alta Comisionada agrega que "su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación".

"Celebro también la reciente decisión de la Jurisdicción Especial de imputar al ex Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes", sentencia el comunicado.



(No se quede sin leer: Uribe: hay ‘un sesgo’ para ‘desacreditar mi gobierno’)



Bachelet señala que "la Jurisdicción Especial para la Paz está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad que contribuirán a que Colombia aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones".



Finalmente reitera que "la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas es esencial para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia".

