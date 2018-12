ONU destacó compromiso del Gobierno en protección de líderes sociales

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quienes se reunió este lunes en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, destacó el “verdadero compromiso y voluntad política” del Gobierno Nacional para brindar protección a los líderes sociales en Colombia.

Al término de una reunión con el jefe de Estado, Forst dijo: “Considero su decisión de invitarme como Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos como una señal de su verdadero compromiso y voluntad política”.



Durante su intervención en el Casa de Nariño, Forst resaltó que ha recibido todo el apoyo del Gobierno Nacional y las entidades públicas para cumplir su labor de evaluar la situación de los defensores de los derechos humanos y brindar recomendaciones para consolidar la política pública que ha puesto en marcha el Ejecutivo colombiano, junto con los organismos de control del Estado.

“Pasé dos semanas en su país recibiendo un gran apoyo del Gobierno y las entidades públicas, y me he reunido con muchos defensores en distintos lugares del país”, contó.



El Relator destacó que la administración del presidente Duque lleva poco tiempo y como tal “no es responsable por lo que ha sucedido en el pasado” en lo referente a esta problemática.



Desde 2009 no había presencia en el país de un relator de la ONU sobre temas de Derechos Humanos.

Secretaria adjunta

El presidente Iván duque también se reunió este lunes con la Secretaria General Adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, quien respaldó la forma como el Gobierno trabaja en la implementación de las acuerdos y la forma como está manejando la migración proveniente desde Venezuela.



“Deseo expresar nuestro firme apoyo a la implementación de los acuerdos, pero más allá de eso también a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, expresó la Secretaria Adjunta al término del encuentro con Duque.



“También recibe el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los objetivos y las prioridades que ustedes han fijado respecto a la implementación de los Acuerdos, la reintegración de los excombatientes y también la protección de líderes sociales”, dijo la señora DiCarlo en una declaración ante los medios de comunicación en la Casa de Nariño.



“Ciertamente, cuenta usted con nuestro apoyo: lo ha tenido, lo tiene ahora y lo seguirá teniendo”, sostuvo.



El jefe de Estado le expresó la gratitud del Gobierno de Colombia “por el respaldo que nos ha dado a los mecanismos de implementación que tenemos nosotros, para que las personas que están genuinamente en el camino de la reincorporación lo hagan con éxito, y también que seamos implacables con quienes regresen a la criminalidad”.



Igualmente resaltó el apoyo de la ONU a “la forma” en que Colombia “ha enfrentado la crisis migratoria que tenemos de hermanos venezolanos que están huyendo de la dictadura”.



