Cobran fuerza las versiones de la salida de Olmedo López de la UNGRD

Olmedo López es en este momento uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno de Gustavo Petro. Los posibles sobrecostos en la compra de 40 carrotanques en La Guajira lo tendrían a punto de salir de la Unidad de Gestión de Riesgo, cargo al que llegó en marzo pasado.



Desde el gobierno ya habrían ofrecido su cargo a otros perfiles. EL TIEMPO pudo comprobar que Laura Sarabia, directora del DAPRE, ya habría llamado a más de uno. Entre los que suenan con más fuerza para esta dependencia figura el exconcejal de Bogotá por el Polo Democrático Carlos Carrillo.



No sería el único que estaría a la espera de que el gobierno de Gustavo Petro confirme que López no sigue más en la entidad encargada de administrar el riesgo en el país. La salida de Olmedo López la piden varios sectores.

el director de la UNGRD, Olmedo López Martínez, durante un recorrido por la Mojana. Foto: Tomada de @olmedolopezm



Incluso, como le comentaron a este diario, varios perfiles del Pacto Histórico le indicaron a este diario que la situación de López es insostenible, esto incluso porque habría evitado mecanismo que tiene el gobierno para evitar sobrecostos en compras como las de los carrotanques.



Asimismo, perfiles del gobierno consultados por este diario calificaron lo de la actual cabeza de la UNGRD como un “desastre” -juego de palabras ante el cargo que este tiene-.



A esta situación se le suma un reciente comunicado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que ratificaba a López en el cargo pero que varias fuentes señalan que no cuenta con el aval de la Presidencia.

Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar. Foto: Carlos Carrillo

El comunicado supuestamente busca “desmentir cualquier información que sugiera la salida de Olmedo López del Gobierno del Cambio. Desde la Casa de Nariño se confirma la continuidad del director general de UNGRD, quien seguirá desempeñando un papel crucial en la mitigación del cambio climático y riesgos asociados a los fenómenos naturales”.



La comunicación también habla de una supuesta reunión entre Petro y López para definir la ruta a seguir en los próximos 90 días. Sin embargo, fuentes de Presidencia confirmaron que dicha comunicación no tuvo el visto bueno de la cabeza del Ejecutivo y no figura en las redes sociales de Presidencia. Tampoco hay rastro de esta en las cuentas de la UNGRD.