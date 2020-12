‘Ojo con la pólvora’, el mensaje Duque al empezar la Navidad

Ayer 1 de diciembre, al arrancar la temporada de Navidad, el presidente Iván Duque les envió un mensaje a los padres de familia: no exponer a los niños a la pólvora.

“Empieza la temporada de Navidad en medio de la pandemia y no podemos de dejar de dar mensajes, y el mensaje más importante es, ojo con la pólvora, la pólvora no es la navidad, no podemos exponer a los niños de nuestro a que se quemen, a que se expongan a la pólvora”, dijo Duque en el programa institucional Prevención y Acción.

Desde Leticia, Amazonas, el mandatario dijo que en los hogares se debe tener claro que los niños no deben manipular pólvora y que su uso en diciembre “debe ser una pauta excepcional y únicamente por quienes tiene una autorización expresa de las autoridades, para hacerlo de carácter cultural”.



Duque reiteró que este mensaje es necesario repetirlo porque cada año decenas de miles de niños se queman con pólvora por irresponsabilidad de sus padres o de los adultos.



“No mezclen alcohol con pólvora, no crean que los niños se vuelven muy machos o muy guapos, y las niñas se vuelven muy audaces si están manipulando pólvora”, dijo el presidente Duque.



Por último, les dijo a los padres de familia que su deber es rechazar el uso de la pólvora por parte de los niños y, “que entendamos que Navidad no es sinónimo de pólvora”.



POLÍTICA