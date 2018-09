OEA reafirma idea de salida pacífica a crisis venezolana

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aclaró este domingo que “no es cierto” que se haya declarado “favorable a la agresión armada” para solucionar la crisis que vive Venezuela.

Su mensaje se dio horas después de que varios países del Grupo de Lima emitieran un pronunciamiento en el que cuestionaron cualquier “declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia” en ese país.



A través de un video en Twitter, Almagro aclaró su posición, la cual, según él, fue objeto de “interpretaciones” tras su visita a la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, el viernes.



“Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto”, aseguró Almagro.

El pasado viernes, en la línea fronteriza, el secretario de la OEA afirmó –sobre la idea de una intervención militar para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro– que “no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente este régimen lo que está perpetrando es crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos y sufrimiento de la gente”.



“El éxodo inducido que está impulsando (ese régimen) hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debemos descartar ninguna acción”, indicó Almagro, en Cúcuta.



Ese día, el Secretario de la OEA conoció de primera mano los efectos de la crisis en la población de la zona de frontera y se reunió con autoridades de los departamentos que comparten territorio con Venezuela.

Grupo de Lima

En la noche del sábado, un día después de la visita de Almagro a Cúcuta, varios países del Grupo de Lima emitieron un pronunciamiento en el que insistieron en su “compromiso” para “contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada”.



“Asimismo expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”, dijeron los países firmantes del pronunciamiento, entre los cuales no estuvo Colombia.



En este sentido, el canciller, Carlos Holmes Trujillo, explicó que “no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósitos”.

Hace algunas semanas, el propio presidente Iván Duque le dijo a EL TIEMPO que no era “patrocinador de intervenciones militares”, que “Venezuela necesita una transición hacia unas elecciones libres” y que “el mecanismo para que eso suceda es una gran presión diplomática multilateral”.

Camino diplomático

El ministro de Exteriores también afirmó que Colombia considera que la tarea del Grupo de Lima es “fundamental” y que “coincide con sus propósitos”.



Igualmente, que el país “seguirá acudiendo a todos los medios diplomáticos y políticos tendientes a crear condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda elegir, ojalá más temprano que tarde, el gobierno que desee tener gracias a procesos transparentes y rodeados de garantías”.



“Así mismo Colombia rechaza la violencia en todas sus formas y continuará actuando con base en estos principios y convicciones”, dijo el canciller.

Lo que Almagro dijo ver en la frontera

En su mensaje de ayer, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contó que en su visita del pasado viernes a la zona de frontera pudo palpar, una vez más, “la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, de una crisis migratoria que ha permeado a prácticamente todos los países de la región”.



Señaló que “nos denunciaron casos de personas a las que no se les hacía el tratamiento de quimioterapia por no tener el carnet de la patria. Un nefrólogo decía que se sentía cómplice por los pacientes que morían por falta de diálisis, por no decir, por no hacer”, afirmó Almagro en su mensaje.



