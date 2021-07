Confianza en el Gobierno subió 10 puntos en 2020: Ocde

En medio de la reactivación económica y la recuperación de las dinámicas sociales que el coronavirus interrumpió, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) advierte que, después de la pandemia de covid-19, los gobiernos deberán darle prioridad a desarrollar resiliencia ante las crisis y a recuperar la confianza de los ciudadanos, pues aunque el 51 por ciento de los habitantes de los países de este organismo confían en su gobierno, lo que evidencia un aumento en ese indicador de 6 puntos porcentuales respecto al 2019, considera que esto puede desaparecer rápidamente pues fue producto de la pandemia en 2020.

Así lo sugiere en el informe ‘Panorama de los gobiernos 2021’, en el cual analiza el comportamiento de algunas variables políticas en los países miembros en 2020, entre los que está Colombia desde el año pasado.



¿Qué dice sobre Colombia?

El informe resalta que la confianza de los ciudadanos en el Gobierno debe aumentar. Ese indicador pasó en el país de 51 por ciento en 2007 a 37 por ciento en 2020, es decir, hubo una disminución de 14 puntos porcentuales. Entre 2018 a 2020, este ítem subió en diez puntos porcentuales. Tomando solo los datos de 2020, el índice de confianza de Colombia se ubicó por encima del de países como Estados Unidos (35 por ciento), Eslovaquia (31 por ciento), Bélgica (29 por ciento), Polonia (27 por ciento) y Chile (15 por ciento). No obstante, el promedio de los países de la Ocde es de 51 por ciento.



Respecto a la confianza en otras instituciones públicas, el 8 por ciento confía en el servicio civil, cuando el promedio de los países de la Ocde es del 49 por ciento, y el 5 por ciento, en el Congreso, mientras que el promedio de los países del organismo internacional es del 34 por ciento.

Derechos fundamentales

El informe señala que un tema clave para el país es mejorar el desempeño en materia de derechos fundamentales. Este contempla el respeto por el núcleo de derechos humanos establecidos en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluye derechos como a la igualdad de trato y a la ausencia de discriminación, a la vida y seguridad, y la libertad de opinión y expresión.

Los países de la Ocde puntúan relativamente alto con un promedio de 0,75, ligeramente por debajo de la media en 2019 (0,76).



Colombia ocupa el puesto 28 de 30 en la Ocde en la implementación de derechos humanos fundamentales FACEBOOK

No obstante, las cifras evidencian que Colombia ocupa el puesto 28 de 30 en la Ocde en la implementación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato y la ausencia de discriminación, a la vida y la seguridad, a la libertad de opinión y expresión, entre otros. La puntuación en ese aspecto fue de 0,53 (donde 0 es lo peor y 1 lo mejor), mientras que en 2019 fue de 0,56, respecto a la información que proporciona el Gobierno sobre la aplicación de la ley, el debido proceso y el respeto de los derechos humanos, ubicándose solo por encima de Turquía (0,32) y México (0,52).



En relación con esto, el reporte evidencia que entre los ciudadanos que expresan satisfacción con los servicios públicos, el 55 por ciento lo hace por la Policía; el 47 por ciento por el servicio de salud; 64 % por la educación y 27 % por la justicia.

Líder en gobierno digital

De otro lado, la Ocde rescata que el país es líder en gobierno digital. Las cifras evidencian que ocupa el tercer lugar en el Índice de Gobierno Digital de la Ocde, por debajo de Corea y el Reino Unido, y encima de países como Japón, Luxemburgo y Canadá. “Colombia ocupó el primer lugar entre los miembros de la Ocde al otorgar un papel central a las necesidades y conveniencia de las personas, y al anticipar las necesidades de las personas y responder a ellas rápidamente”, apunta el reporte.



Esto, luego de evaluar y comparar la madurez de las políticas de gobierno digital y su implementación bajo un enfoque coherente y de todo el gobierno.

Mejorar prácticas regulatorias

Otro aspecto que destaca el informe es que el Gobierno puede apoyar el bienestar de los ciudadanos mejorando las prácticas regulatorias. Esto, pues advierte que Colombia es el único país de la Ocde donde las evaluaciones de impacto regulatorio no examinan los efectos de la nueva regulación sobre la igualdad de género, el medioambiente, la pobreza, la innovación o las pequeñas empresas.



El informe señala que aunque en situaciones de emergencia es posible que sea necesario acelerar la introducción de reglamentaciones en las que el tiempo es crítico, se deben tener en cuenta los factores antes mencionados, pues así se pueden evitar impactos indeseables e identificar posibles consecuencias no deseadas. “Es posible que las revisiones programadas de las leyes introducidas al comienzo de la pandemia no se lleven a cabo durante algunos años, lo que podría extender cualquier impacto adverso más de lo necesario”, se lee en el reporte.

Gasto público

Funcionarios del Instituto para la Economía Social (Ipes), entregan mercados a vendedora informal. Foto: Cortesía Ipes

Sobre el gasto público, el informe revela que los tres países de la Ocde con el menor gasto público per cápita (Colombia, México y Turquía) también se encuentran entre los cuatro países de la Ocde con el ingreso nominal per cápita más bajo.



En el país, las cifras demuestran que el gasto público más alto en el país fue para protección social (8,7 por ciento), seguido de salud (5,1 por ciento) y servicios públicos generales (4,9 por ciento).

Evitar el deterioro democrático

A nivel global, este organismo de cooperación internacional, advierte que los países pusieron en marcha miles de regulaciones de emergencia, a menudo por la vía rápida, que influyeron en la percepción que los ciudadanos tienen de la competencia, la apertura, la transparencia y la equidad por parte del Gobierno.



“De cara al futuro, es preciso centrarnos simultáneamente en promover la recuperación económica y evitar el deterioro democrático (...). Reforzar la democracia tiene que ser una de nuestras mayores prioridades”, aseguró la directora de Gobernanza Pública de la Ocde, Elsa Pilichowski.



De este modo, el informe sugiere que para impulsar la confianza y la transparencia y reforzar la democracia se requiere que los gobiernos redoblen esfuerzos en tres ámbitos.



El primero es mejorar la representación y la participación de las personas de forma justa y transparente. “Resulta esencial que los gobiernos fomenten la inclusión y la diversidad, apoyen la representación de los jóvenes, las mujeres y otros grupos insuficientemente representados en la vida pública y la consulta política”, asegura el reporte. De hecho, este advierte que el porcentaje de miembros jóvenes de los parlamentos fue del 22 por ciento en 2020, y esa subrepresentación de los jóvenes en la vida pública puede profundizar la brecha generacional.



El informe añade que perfeccionar las prácticas de consulta y participación podría optimizar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas. Asimismo, dice que los gobiernos deben igualar las condiciones para el cabildeo, pues menos de la mitad de los países tienen requerimientos de transparencia que abarcan a la mayoría de los actores que participan regularmente en esta labor.



Otro de los asuntos que recomienda la Ocde es luchar contra la desinformación, y un tercer aspecto es priorizar el fortalecimiento de la gobernanza para hacerles frente a los retos mundiales y al mismo tiempo aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías.



