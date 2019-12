Triste historia de los nukak: mucha plata y tierra pero tienen hambre

Los indígenas nukak makú, que hasta hace unos años fueron considerados como la última etnia nómada del continente, se podrían considerar como los nativos más ricos de la región, pero prácticamente están aguantando hambre, algunos reducidos a la prostitución y desplazados.



Por cuenta del Gobierno tienen dispuestos más de 6.000 millones de pesos y se les adjudicaron cerca de un millón de hectáreas en el Guaviare. Sin embargo, la plata no se la pueden girar y a su tierra no han podido volver.

De ellos se supo a finales de los 80, pues siempre habían permanecido inmersos en la espesura de las selvas del Guaviare y su contacto con los ‘blancos’ prácticamente había sido inexistente.



A inicios de la década del 2000 comenzaron a tener enfrentamientos con los cultivadores de coca y las Farc empezaron a verlos como un inconveniente para su accionar bélico. Incluso los llegó a considerar como espías al servicio del Ejército. Por eso ordenó que tenían que abandonar la selva.



Esto los llevó a llegar a San José del Guaviare, donde permanecen desde el 2005.

Desde entonces su vida ha sido miserable. De ser nómadas, buena parte terminaron hacinados en una pequeña finca, donde poco a poco ha ido perdiendo sus costumbres, donde algunos se han acostumbrados a utilizar el pegante, algunas niñas se han prostituido y otros se han convertido en mendigos.

El lío con la plata

El Gobierno Nacional destina los recursos para los indígenas con base en el Sistema General de Participación y se establece que para poderlos otorgar se deben cumplir dos condiciones: que tengan una organización y que estén en su territorio.

Y obviamente que ninguno de los dos aspectos los cumplen los nukak.



Estos indígenas no tienen ningún tipo de organización, básicamente porque ellos están es conformados por familias y como tal no tienen una organización que loa agrupe. Y no están en su territorio porque la guerra los sacó.



Es por esta razón que la plata sigue consignada en una cuenta. De todas maneras, el Ministerio del Interior insiste en que está buscando una salida a esta situación.



De acuerdo con el reporte oficial, 929 nukak permanecen movilizándose por diversas zonas del Guaviare. Son los últimos que quedan.



Desde el 2012 la Corte constitucional mediante sentencia ordenó al Gobierno Nacional, a la alcaldía de San José y a la Gobernación de Guaviare que debían velar por los nukak.



Y han tratado de cumplirlo, pero no es suficiente. La alcaldía y la gobernación argumentan que no tienen suficientes recursos.



Mientras tanto, a través de la Unidad de Víctimas se les envían unos mercados, que básicamente son granos y enlatados, algo a lo que estos nómadas no están acostumbrados a comer, por lo que generalmente lo venden.Para ellos es muy difícil, casi que imposible, por ejemplo, cocinar unos garbanzos o unos fríjoles.



La recuperación del territorio

Desde diciembre del año pasado un fallo judicial ordenó que era necesario recuperar el territorio para que los nukak pudieran volver a la selva.



Pero el asunto no es nada sencillo.



El resguardo está siendo colonizado, y en su territorio hoy en día no solo hay algunas ganaderías sino que abundan los cultivos de coca, además de la presencia de disidencias de las Farc.



Paralelo a esto se está buscando clarificación del resguardo, es decir saber realmente cuáles son sus límites para ver quiénes están dentro o por fuera



A todo lo anterior se suma que en la misma jurisdicción del gran resguardo nukak hay unos títulos, otorgados por propio gobierno, para una reserva campesina.



Y como si todo lo anterior fuera poco, hay evidencia que al interior del resguardo hay unos sectores que fueron minados por los actores del conflicto.