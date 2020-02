Los mensajes del Presidente con el retoque en el gabinete

Aferrado a la premisa de no dar mermelada, el presidente Iván Duque ha insistido que los ministros de su gabinete son técnicos en sus respectivas áreas y no meras cuotas procedentes de los ávidos partidos políticos.

Aunque su discurso caló en una parte de la galería que lo aplaudía con emoción, creó un aislamiento con el Congreso. La incomodidad de los ministros cuando iban a este recinto era evidente.



Por diferentes razones y tras 17 meses de Gobierno, el Presidente tiene una desfavorabilidad que en todas las encuestas supera el 60 por ciento y que, en parte, los analistas atribuyen a la falta de gobernabilidad al no contar con unas mayorías parlamentarias que lo protejan.



Para subsanar esto, en el ambiente político gravitaba la idea de que el Presidente iba a dar un timonazo aprovechando el inicio de un nuevo año. No fue así. Duque sí hizo este viernes tres cambios en el gabinete y que para ser precisos podría calificarse de “retoque” por lo que en la Casa de Nariño no se escuchó hablar de “crisis ministerial”.



Llegan al Gobierno los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea. Al presentarlos, el jefe del Estado destacó el perfil técnico de los nuevos funcionarios, por encima de lo político.



Los tres son unas “personas con un gran sentido de patriotismo, de conocimiento de los temas que van a liderar” y con “un gran compromiso con la agenda nuestra de Gobierno”, dijo este viernes.

Sin embargo, los tres tienen marcadas filiaciones políticas a ‘la U’, Cambio Radical y el Partido Conservador.



Custodio Cabrera, por ejemplo, fue representante a la Cámara y senador por ‘la U’. Zea, por su parte, es muy cercano a los senadores David Barguil y Efraín Cepeda (conservadores).

Hay pocas novedades en esta cartera en cuanto a la filiación ideológica porque durante los últimos gobiernos, los ‘azules’ la habían tenido bajo su tutela. La designación de este economista fue recibida allí con beneplácito.



“El Presidente abrió las puertas para un buen entendimiento con los partidos políticos y con el Congreso”, dijo su director Omar Yepes. “La designación de los ministros obedeció a diálogos previos con jerarquías partidistas y eso compromete a los partidos y a las bancadas”, argumentó.



Los dos casos, sin embargo, no son tan llamativos como la llegada de Ruiz Gómez. Al fin y al cabo, ambos son representantes de partidos de Gobierno. Él, en cambio, viene de Cambio Radical actualmente en la independencia.



Se trata de un capítulo inédito. Es un nombramiento significativo porque rompe con la línea que había marcado Duque de mover entre los altos cargos a personas que ya formaban parte de su gobierno y que, además, representan las posiciones más fuertes del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.



Además, Ruiz es un hombre de confianza del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Al punto de que en la campaña política fue el encargado de elaborar la propuesta de salud del entonces candidato.

La entrada de Cambio Radical provocará un cambio sustancial en el ajedrez político. Aunque el nuevo ministro ha dicho que él es un especialista en el sector, también es verdad que su cercanía con Vargas Lleras hará que se le mire con otros ojos.



El senador Germán Varón, uno de los hombres más cercanos al exvicepresidente, le había dicho a EL TIEMPO que si la administración de Duque “acompaña” algunos proyectos legislativos que estuvieron en la agenda de campaña del exvicepresidente, entre los cuales están las reformas de la justicia, de las pensiones y de la salud y una regulación de la consulta previa, desembarcarían en el Gobierno.



Con una cartera sobre la mesa es un primera paso. Sin embargo, en el partido es un secreto a voces que el nuevo ministro de Salud más que de Cambio Radical es amigo de Vargas Lleras.



Así las cosas, Duque muestra sus nuevas cartas con las que espera conseguir la gobernabilidad que requiere en el Congreso.



Pero en ‘la U’ no quedan todos contentos y lo más seguro es que los liberales se sientan más tentados a cuestionar al Gobierno y la inquietud que surge es qué tan representados se sentirán en Cambio Radical con el Minsalud.

‘El compromiso es con los adultos mayores y la meta es salvar el empleo’: Ángel Custodio Cabrera

¿Cómo recibió este nombramiento? ¿Estaba preparado?



Estaba relajado en Honduras, donde ejercía como delegado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Pero desde noviembre el presidente Duque me había hablado de estar preparado para acompañarlo en su gobierno.



Llegué el jueves a Colombia y me regreso de inmediato a concluir mi labor allá. Estaré en Colombia para asumir este reto, finalizando febrero.



¿Qué opina de lo que ha dicho el partido de ‘la U’ sobre su nombramiento en lugar del de Dilian Francisca Toro?



Soy del partido, pero no soy cuota. Simplemente, el Presidente me llamó y me pidió que hiciera parte del Gobierno en la cartera de Trabajo. Además, le aseguro que el 90 por ciento del partido está conforme con esta designación.



A usted se le conoce como experto en temas tributarios, pero acá tendrá que enfrentarse a un tema tan controversial como el de las pensiones y el empleo. ¿Se siente preparado?



Cuando se hace, desde el Legislativo, un plan de desarrollo, estás preparado para un tema pensional.



Con la reforma de la protección de la vejez vamos a seguir en la ruta de construir una propuesta concertada para llevar al Congreso. Esto implica sentarnos con Hacienda y con los profesionales del tema.



El Presidente me habló de asumir un compromiso con el país, con la población de adultos mayores y con la meta de salvar el empleo.

Me centraré en la atención integral de los pacientes’: Fernando Ruiz Gómez

Un investigador, académico y conocedor a profundidad del sector es el nuevo ministro de Salud y Protección Social. Médico y máster en Economía de la Salud de la Universidad Javeriana, con máster pública y ocupacional de la Harvard School of Public Health. También se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial y del BID. Al ser nombrado se ocupaba del liderazgo científico del Centro para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (CTIC) en Bogotá.



Gómez, cuya hoja de vida técnica fue la apuesta de Cambio Radical, fue viceministro de esta cartera en el gobierno anterior, cuando el titular era Alejandro Gaviria. En ese momento fue responsable de las políticas orientadas a la atención que hoy están en marcha.



¿Cómo encuentra el sector tres años y medio después de haber dejado el viceministerio?



Creo que el sector se ha mantenido por una senda técnica que busca resolver los problemas principales. El Presidente y el exministro Juan Pablo Uribe integraron al Plan de Desarrollo el abordaje de los principales problemas.



¿Ha identificado algunas prioridades para el arranque de su agenda como ministro?



Obviamente no tendré el panorama completo sino hasta terminar el empalme. Pero la línea debe ser centrar el sistema de salud en la atención integral del paciente.



¿El presidente Duque le hizo alguna recomendación especial?



Muchas, pero me llegó muy profundamente la directriz de avanzar en el cierre completo de cualquier espacio para la corrupción.

‘Vamos a promover mayor inversión para que la gente vuelva al campo’: Rodolfo Zea

¿Esperaba el nombramiento o lo tomó por sorpresa?



En realidad no lo tenía claro. Fue una sorpresa.



¿Pero usted es un conocedor del agro?



Estoy trabajando en el tema desde que estuve en Findeter. Soy monteriano y llevo 35 años en Bogotá. En la última etapa de mi vida laboral presidí Fiduagraria, así que he estado muy cerca del tema del campo.



¿Cuál cree que es su mayor reto en esta cartera?



El campo colombiano plantea varios retos, uno de ellos es la legalización de predios rurales, pero también promover que los campesinos tengan suficientes herramientas financieras para expandirse.



Hoy tenemos programas como la agricultura por contrato, que tiene una cobertura de 36.000 beneficiarios y en el 2020 tenemos la meta de llegar a 100.000.



En el 2022 debemos estar en 300.000. Este programa es clave porque es una herramienta que permite que los campesinos se quiten a los intermediarios de encima.



De manera que vamos a acelerar y profundizar la agricultura por contrato.



El problema es que no hay incentivos para vivir en el campo y muestra de ello es el alto desempleo en la zona rural. ¿Qué hará entonces?



Precisamente para eso es que vamos a fortalecer los programas de apoyo al productor y a promover más inversión en tecnología para que las personas vuelvan al campo.

