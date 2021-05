Nuevo minhacienda asegura que Gobierno no comprará aviones de combate

El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el Gobierno Nacional no planea comprar, por ahora, los aviones de combate que se tenían presupuestados. Lo dijo en una entrevista con la emisora Bluradio, en la mañana de este martes.



Cuando se le preguntó por estas aeronaves, Restrepo señaló: "Lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios".

En ese sentido, el nuevo jefe de esa cartera fue enfático en que la prioridad en este momento será atender a las personas afectadas por la pandemia.



Y agregó que sí habrá reforma tributaria para recaudar al menos 14 billones de pesos, aunque advirtió que esta será "diferente" a la que presentó Alberto Carrasquilla, quien, cabe recordar, renunció este lunes tras el rechazo general que provocó su propuesta, la cual establecía un recaudo superior a los 30 billones de pesos y fue el detonante de una oleada de protestas en varias ciudades del país.



"A mí me gusta primero arrancar por los usos, no por las fuentes. Primero, vamos a prorrogar Ingreso Solidario. En eso hay relativo consenso. Buscar un mecanismo de financiación para la educación superior gratuita para los jóvenes más vulnerables. Buscar extender el subsidio a la nómina, buscar extender la devolución del IVA a más familias", explicó Restrepo.



El nuevo ministro de Hacienda aseguró también que no se tocará el IVA de ningún bien o servicio ni se cambiarán las reglas de juego relacionadas con ese impuesto.