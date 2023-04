El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, considera que "más temprano que tarde" el partido Liberal debe programar una convención para definir su norte y quiénes deben ser sus dirigentes.

En una entrevista con La W, Velasco no afirmó que el actual presidente del partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, debe dejar ese cargo, pero señaló que las bases liberales, en una convención nacional, deben definir el futuro de la colectividad.

Con respecto a los congresistas que se rebelaron a las directrices de Gaviria y están respaldando el proyecto de la reforma de la Salud del Gobierno, el nuevo integrante del gabinete de Gustavo Petro señaló que esos parlamentarios no son pocos, como se ha dicho, sino un número importante. "En la Cámara, entiendo que el Liberalismo tiene una decisión de bancada, y no son una minoría, son una mayoría que todos los días crece. Comenzaron firmando la carta 18 y hoy hay cerca de 25 representantes a la Cámara que quieren mantener un diálogo fluido con el Gobierno", dijo Velasco.



Velasco también se refirió a que el Gobierno debe hablar con los congresistas, así como con los dirigentes de los partidos, como la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisco Toro, y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. "Se mantiene la invitación del señor Presidente a un gran pacto por las reformas", comentó Velasco.

