Nuevo llamado de Duque a Cuba para que capture a los jefes del Eln

Un día después de que Cuba le pidió al Gobierno y al Eln coordinar cómo será el regreso de los jefes guerrilleros que se encuentran en la isla a territorio colombiano, el presidente Iván Duque hizo un nuevo llamado para que los 10 exnegociadores sean capturados.

Duque, desde San Andrés, reiteró que desconoce, por la gravedad del atentado en la Escuela de Policía General Santander, los protocolos que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con el Eln en caso de una ruptura.



“Quiero reiterarles a los colombianos, que no vamos a dejar que nos pisoteen como sociedad y que vamos a garantizar que esos criminales respondan a la justicia y por lo tanto le exigimos respetuosamente al Gobierno de Cuba, que esos criminales sean entregados a la justicia colombiana. Porque no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió”, aseveró el jefe de Estado.



Duque ha liderado una cruzada diplomática para cercar el Eln y exigirle a Cuba que, por sus compromisos internacionales, debe capturar a los guerrilleros y entregarlos a las autoridades colombianas para que sean juzgados por el atentado del pasado jueves 17 de enero en Bogotá, en donde murieron 20 cadetes y resultaron heridas unas 90 personas.



“Hemos contado con el respaldo de Brasil, que exige al igual que Chile, que esos terroristas sean llevados a la justicia, como lo han exigido la Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano Derechos Humanos”, comento el mandatario.

Para el Presidente, el acto terrorista no tiene ningún perdón, pues fueron atacados “muchachos desarmados”.



“Y quiero aprovechar esas menciones para decirles lo siguiente; lo que ocurrió hace unos días no es nada distinto a un hecho execrable, a un acto terrorista que no tiene ningún tipo de perdón, porque fueron muchachos desarmados, estudiantes, los que fueron víctimas de semejante acto dantesco”, sentenció Duque.



POLÍTICA