'Lo único que le pedimos al Comité del Paro es levantar los bloqueos'

Luego de más de un mes de protestas que han dejado al menos 17 muertos y más de 2.000 heridos, el país está expectante a que el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro instalen este domingo una mesa de negociación, en medio del quinto diálogo que sostienen, para buscar la salida a la crisis que atraviesa el país.



No obstante, el Comité del Paro reveló este domingo un comunicado en que señala que "con militarización y violencia, Gobierno bloquea la negociación".



Una hora después, el Gobierno aseguró que lo único que le piden al Comité del Paro para sentarse a "construir acuerdos" es el levantamiento de los bloqueos.



"Lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos. Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno. Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos", señaló el Gobierno en un comunicado.



El Gobierno evaluó y le envió este domingo al Comité los ajustes de los preacuerdos a los que se llegaron el 24 de mayo.



"El Gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del Esmad, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto", advierte el comunicado del Comité.



Por tanto hay una incomodidad pues señalan que hay una "falta seriedad por parte del Gobierno", pues aseguran que el Gobierno incumplió algún preacuerdo y con eso se pierden 10 días de conversación.



Esto se da luego de que el Gobierno publicó un decreto en el que ordenó la asistencia militar en ocho departamentos para garantizar la seguridad y el desbloqueo de las vías.



El jueves 27 de mayo fue la última reunión privada en la que no se llegó a ningún acuerdo previo, pues, de un lado, el Gobierno le exigió al Comité como condición para instalar la mesa técnica de negociación que rechazara los bloqueos en las carreteras que estarían generando desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en varias regiones de Colombia, mientras el Comité del Paro pide tener unas garantías para la protesta pacífica que se está desarrollando en el país.



Previamente las partes realizaron unos preacuerdos, el cual el Gobierno dijo que analizaría y se espera que hoy llegue con una respuesta para ratificarlo y empezar la negociación.



La encuesta de Guarumo revelada esta semana evidencia la expectativa del país, pues el 71,4 por ciento estima que una negociación con el comité del paro puede conducir a un acuerdo que ponga fin a las protestas.



No obstante, otros colombianos dudan en que una negociación con el Comité del Paro cese las manifestaciones y hechos de violencia.



Aunque varios analistas advierten que este Comité, que está integrado en su mayoría por personas mayores de 50 años, no representa a los jóvenes que salen a las calles, un estudio de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, muestra que el 84 por ciento de los encuestados se sienten representados por el Comité del Paro.



Por ahora el Comité del Paro llamó a nuevas movilizaciones para el próximo miércoles en todas las ciudades del país.



