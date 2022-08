Una delegación conformada por nueve personas y liderada por Jorge Rojas y Richard Moreno, se encuentran en el departamento de Chocó, adelantando lo que el presidente electo, Gustavo Petro, ha denominado diálogos regionales para conocer sobre las necesidades y propuestas de desarrollo desde los territorios.



A tan solo tres días para que se posesione el nuevo gobierno, la delegación fue interceptada por sujetos armados sin identificar que apuntaron sus armas y despojaron de un celular a uno de sus miembros, pues grabó las amenazas y agravios de los que fueron víctimas.

El hecho se produjo mientras viajaban en una lancha por el río Atrato de Quibdó con destino a Bojayá. En el polideportivo de ese municipio se llevó a cabo el primer diálogo regional del Chocó, pese a la retención e intimidación de la que fueron víctimas los delegados.



“Fue un acto de intimidación para hacer notar su presencia en esta zona del medio Atrato, epicentro de todas las violencias que afectan el país”, indicó Rojas, quien es uno de los delegados de Petro, para avanzar en los diálogos regionales del nuevo gobierno.



Según Rojas, los hombres vestían uniformes y botas nuevas, además, estaban fuertemente armados. El delegado le contó a la revista Cambio, que uno de los nueve miembros de la comitiva, que podría llegar a ocupar un puesto en el alto gobierno de Petro, fue golpeado.



"Lo bajaron de la lancha, lo pusieron frente a cinco hombres armados, él explicó que no estábamos haciendo nada contra de lo que ellos decían era el control territorial del río Atrato y el tipo le dijo, ustedes no vienen a pedir perdón, ya los pasan a otra isla”, le dijo Rojas al medio citado.



No obstante la delegación llegó hasta Bojayá y escuchó a la comunidad que le solicitó al presidente Petro que el día de su posesión presidencial declare una emergencia humanitaria en el Chocó, para enfrentar la grave situación de violencia y su afectación a la población civil.

Los nadie toman la palabra.



Pese a intimidación de un grupo armado seguimos hoy en Quibdó el diálogo regional del Chocó.



En Bojayá le piden a @petrogustavo que declare emergencia humanitaria y a @FranciaMarquezM acciones urgentes para frenar reclutamiento forzado.



¡Vida y paz! pic.twitter.com/GRjxEpb3fR — Jorge Rojas Rodríguez (@jorgerojas2022) August 5, 2022

Por su parte, Richard Moreno, delegado de la vicepresidenta electa Francia Márquez, aseguró que desde Bojayá, escucharon a las comunidades para la construcción de la 'paz total'. Asimismo, indicó que el municipio ha sufrido graves afectaciones por el conflicto armado.



"Es un pueblo habitado por pueblos negros e indígenas que han tenido la capacidad de superar las diferentes violencias que se han presentado aún en medio de ellas en el momento. Estamos aquí para saber cuáles son sus propuestas en torno al 'vivir sabroso', al vivir en dignidad, a la protección del territorio y la pervivencia cultural", dijo Moreno.



Según informan, la delegación de Petro regresó a Quibdó, fuertemente escoltada por la Armada y la Policía Nacional. Rojas y Moreno continúan desarrollando el diálogo regional en el Chocó, con empresarios, autoridades, movimientos sociales, la iglesia y la academia.



“Los gobiernos pasan y no cumplen y hay múltiples necesidades de salud, educación, reparación de las víctimas y vivienda digna que ahora le reclaman al presidente Petro", concluyó Moreno.

