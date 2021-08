Nuevas medidas para ingresar a estadios, tras disturbios en El Campín

Luego de los disturbios que se presentaron en el estadio El Campín en el juego entre Santa Fe y Nacional, en la tarde del martes, el Gobierno anunció nuevas medidas tras una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.

En primera instancia, sin importar el aforo, en todos los partidos habrá una capacidad del 100 por ciento en materia de seguridad, con lo que el Gobierno busca que no se presenten hechos como los ocurridos en los últimos días.



"Para todos los partidos categoría A, inclusive teniendo un aforo de 25, 30 o 50 por ciento, los dispositivos en materia de seguridad serán igual que en un 100 por ciento del aforo", sentenció el ministro del Interior, Daniel Palacios.



Adicionalmente, el Ministro del Interior, señaló que si durante el desplazamiento de las hinchadas se observan acciones que alteren el orden público o disturbios por parte de ellos, se les prohíbe el acceso al partido y se le pedirá al club que no pueden entrar en esa fecha.



"Y en su retorno, si también ocasionan algún tipo de disturbios, también se sancionará a ese club para que esa hinchada no pueda asistir a la siguiente fecha", agregó el funcionario.



Al interior de los estadios, quien no tenga tapabocas o viole medidas de bioseguridad será expulsado del partido



También, la Seccional de Investigación Criminal -Sijín- estará en todos los partidos para que cuando se presente algún tipo de alteración por parte del algún miembro de la afición se proceda a la judicialización inmediata.



Finalmente, el Gobierno anunció que habrá inversión en materia de biometría junto a la Dimayor, para identificar a las personas que generan inseguridad en estadios de manera recurrente y evitar la entrada a estadios, e incluso sanciones de por vida para el ingreso.



"El mensaje que hoy transmitimos en la Comisión es que al país no se le puede seguir diciendo que vamos a tener biometría (...) debe haber un camino rápido entre Asocapitales, la Dimayor y el Gobierno Nacional donde caminaremos en la tecnología para la biometría y seguridad en los estadios", sentenció Palacios.



También buscarán tener una boletería electrónica, donde se pueda identificar con cédula a la persona.



