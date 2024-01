Nueva reforma tributaria, ¿el gran debate que propone el presidente Petro para 2024?

El país cierra el 2023 con el anuncio del incremento del 12,07 por ciento de salario mínimo y con una propuesta inesperada por parte del presidente Gustavo Petro de que el Congreso vuelva a tramitar una reforma tributaria. El Presidente expuso este segundo apartado señalando que el texto que presentó en 2022, y que fue aprobado de forma mayoritaria por el Congreso, “ha sido radicalmente transformado por decisiones judiciales. No es el mismo que presentamos”.



Para el mandatario, es necesario entrar a solventar el hueco que dejó las determinaciones de la Corte Constitucional, aunque hizo la aclaración de que esta revisión debía hacerse teniendo como enfoque “elevar la actividad productiva del país”. Por eso propuso que el proyecto que se tramite se haga con el propósito de bajar la tasa de tributación corporativa y se suba la declaración de renta de las personas naturales con los capitales más altos. Asimismo, habló de una mesa nacional de acuerdo para la productividad en el que se acuerden este y otros temas.



En redes sociales explicó más a fondo su propuesta y dijo que era necesaria para tener “estructuras tributarias similares a las de mayoría de los países del mundo”, un sistema tributario más justo, una mayor rentabilidad y crecimiento para las empresas y la búsqueda de fuentes para evitar una desfinanciación del Estado.

Presidente Gustavo Petro Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

La propuesta ha sido recibida con mucha cautela por distintos sectores. Sin embargo, varios concuerdan en que los últimos anuncios del presidente Petro frente a la empresa privada deben tomarse de forma positiva y como un logro del encuentro que tuvo con los empresarios en Cartagena el 21 de noviembre.



“A partir de la reunión con los empresarios es posible que el gobierno Petro haya tomado conciencia de que, lejos de seguir criticando a la empresa, debe darles un respaldo”, dijo el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.



En una línea similar se manifestó el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien destacó el intento del Presidente por hacer distintos pactos nacionales, en este caso de la mano del empresariado. “Petro siempre ha tenido una postura de defensa de la producción nacional. Ha sido algo consistente en la agenda del Presidente. Se ha preocupado por tener acercamientos con sectores distintos”, aseveró.



De una forma no tan positiva lo tomó el senador Juan Felipe Lemos, copresidente del Partido de ‘la U’. Este apuntó a que el Presidente no es una “persona fácil de leer” y que es “muy incierta” la forma en que se ha pronunciado últimamente frente al gran acuerdo nacional: “A veces manda mensajes positivos y otras veces todo lo contrario”.



Más allá de la lectura del llamado a dialogar, la propuesta de entrar a discutir una “reforma a la reforma tributaria”, como lo denominó el propio Presidente, ha tenido posturas encontradas. Wilson Arias habló por los cercanos al Gobierno para decir que es necesario volver a plantear el debate de una reforma tributaria, porque la anterior “fue modesta”. En este sentido, destacó que el Presidente haya introducido al debate “de mantener la balanza y un equilibrio entre rentas empresariales y rentas personales”.



En los sectores que han mostrado independencia del Gobierno fueron cautos, pero de igual manera vieron elementos a destacar. Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle dijo que “suena bien” bajarle los impuestos a las empresas y subírselos de forma progresiva a las personas naturales, “es lo razonable” y fue algo que no se quiso tratar en la anterior reforma.



La representante Katherine Miranda, que fue la que dirigió la discusión de la primera tributaria, como presidenta de las comisiones económicas, expresó sus reservas en cuanto a cómo se llevaría a cabo el proceso de bajar a las empresas y aumentarle a las personas naturales.



“Ya hubo un incremento significativo en la pasada reforma tributaria sobre las personas con mayores ingresos en el país. Hay que entender mejor esta propuesta del Presidente, pues sería inaceptable que estemos pensando en tocar nuevamente a la clase media urbana del país”, dijo Miranda, que hizo la claridad de que es necesario bajar la tributación de las empresas, siempre y cuando se comprometan a abrir nuevas plazas de trabajo.

Presidente Petro en Casa de Nariño. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Efraín Cepeda se manifestó en este tema con la tesis de que “el anuncio tiene mitad positivo, mitad negativo”. Para este, por un lado, se está buscando un alivio al empresariado, lo que es bueno, pero, por otro lado, apuntó a que debe verse bien cómo sería el tema de las personas naturales porque estos ya recibieron un amplio incremento.



Desde la oposición se manifestó el senador David Luna, de Cambio Radical, quien no fue muy optimista frente a la propuesta presidencial. Recordó que advirtió que la reforma aprobada en 2022 “sería nefasta” y fue bastante crítico con un nuevo proyecto: “La propuesta lanzada será igual o aún peor porque se basa en su ya conocida improvisación y acuerdos por debajo de la mesa”.

La visión empresarial

Desde el empresariado hay también un llamado a la cautela. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, celebró que se haya puesto sobre la mesa esta discusión porque “Colombia no será competitiva ni incentivará la creación de empresas con un impuesto de renta del 35 por ciento, el más alto de la región”.



Sin embargo, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, dice que esta reducción no sería factible en el corto plazo, porque el 2024 comenzará con un gasto público desfinanciado en al menos 1 por ciento del PIB. “El reto en los dos próximos años es buscar atajar la expansión de gasto público, priorizando eficiencia. Y ojalá s elogre diseñar una senda de reducción de renta corporativa”, agrega.



Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, fue escéptico a una nueva tributaria, ya que puede abrir“una caja de pandora y el remedio puede ser peor que la enfermedad”.



Igualmente, afirmó que esta propuesta deja entrever una “improvisación” del Gobierno y afecta la seguridad jurídica de Colombia para atraer inversión internacional. Pese a ello, el gremio está dispuesto a estudiar una propuesta más estructurada, pues el anuncio se hizo al tiempo que se reveló cuánto subirá el mínimo “como si se fuera un contentillo a las empresas”.