¿Qué busca Claudia López con sus señalamientos a Duque?

Un día más, el país se despertó inquieto por el raudo avance del número de contagiados de covid-19 y la incertidumbre de saber en qué momento la curva empezará a descender. A tan inquieto panorama se suma la evidente falta de sintonía entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López.

En una situación tan delicada la ciudadanía ve una fractura que se manifiesta en las redes sociales y que hoy ha sido el principal tema de discusión en los programas de radio.



Es escasa la serenidad y por el contrario, la alcaldesa ha ido elevando el tono en contra del Jefe del Estado. Ella pidió extender la cuarentena obligatoria y dio su argumento:



“No tenemos capacidad instalada para evitar una tragedia mayor. Sabíamos que debíamos abrir y volver a cerrar cuando la situación se pusiera difícil. Habíamos establecido que el 70% de ocupación de UCIs era el indicador para volver a cerrar. Ese día llegó”, dijo López.



A lo que él, por su parte, respondió: “Debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”.



Para Duque Colombia debe aprender a convivir con el virus por lo que, dijo, “tenemos que ganarle, le ganamos con cultura ciudadana, con distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y sobre todo entendiendo que nos cuidamos y protegemos a los demás”.



Ella ripostó: “No estoy pidiendo que nos encerremos hasta que haya una vacuna. Es fácil decir eso encerradito en el Palacio. Al Presidente no le toca salir a trabajar, salir a la calle. Es muy fácil decir que no nos podemos encerrar cuando el único que realmente ha estado encerrado es el Presidente”.



Además acusó al Presidente de la falta de ventiladores para ampliar la capacidad de unidades de cuidado intensivo en la capital del país porque, dice ella, solo ha recibido 125 respiradores artificiales de 1.000 que le prometió, pero sí de haber “formado aglomeraciones que generan más contagios” en referencia al día sin IVA.



“De manera, dijo la alcaldesa, que yo le he pedido al presidente que actúe con responsabilidad, que eso de sacar a la gente aglomerada en plena pandemia es irresponsable”, aseguró para concluir: “Si no va a cuidar, que no dañe”.



Pero, ¿Qué busca ella con sus señalamientos a Duque? Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ha dicho que es importante que durante la pandemia se trabaje conjuntamente:



“La disposición de Duque es trabajar conjuntamente con los alcaldes para lograr soluciones y un sano equilibrio entre la salud y la reactivación del empleo”, dijo de manera genérica, pero en clara alusión a ella, sentenció:



“No vamos a ganar la lucha contra el virus gritando y señalando sino logrando ese equilibrio”.



La situación se da precisamente a horas de una reunión crucial entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, con la alcaldesa para definir los tiempos de una nueva cuarentena estricta.



La alcaldesa dice que ya le envió un cronograma exacto sobre cuántas UCI necesita Bogotá para no superar el 75 % de ocupación.



Desde la óptica de López su gestión pasa por salvar las vidas de las personas porque es lo que le ordena la Constitución de Colombia.



Aunque en este caso, vuelve a subir el tono. Si por razones externas, relata ella, el Gobierno Nacional no le puede cumplir a la capital con lo prometido sobre el número de UCI “ tiene que decir con toda claridad cuál es la alternativa de cuidado que nos ofrece, porque nosotros no necesitamos los ventiladores para que lleguen a los entierros”.



“El presidente puede ser muy presidente, pero él no puede disponer que la gente tiene el deber de morirse sin que se le haga ningún deber de precaución; y obviamente no es lo que va a hacer”, dijo la alcaldesa de Bogotá en Blu Radio.



Las dudas de los colombianos al arrancar esta semana son tan grandes como evidente el distanciamiento entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa mayor, Claudia López. Una situación que no beneficia a nadie y que a todas luces crea una confusión innecesaria, en tiempos de por sí bastante inciertos.



