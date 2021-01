En secreto... Margarita Cabello se puso la 10 por las vacunas

Esta semana le contamos sobre la relación del nuevo presidente de los Estados Unidos con los Acuerdos de Paz en Colombia, las movidas que hay en el Centro Democrático para elegir al que sería el próximo presidente de la Cámara de Representantes, la polémica en el Congreso por el proyecto de ley de la cadena perpetua y el récord de la Agencia de Tierras.



Además, la visita por las regiones de la procuradora Margarita Cabello para vigilar el proceso de vacunación y los parlamentarios que apoyarían la candidatura de Áex Char a la presidencia.

Joe Biden y la paz

Foto: EFE

“Un sufrimiento muy largo nos da un corazón de piedra. La única cura es la paz y la reconciliación” fue el mensaje que escribió el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una visita que hizo a Bogotá, en 2014, cuando era vicepresidente de Barack Obama. Pero este no ha sido el único gesto de Biden en favor de la paz. En 2016 estuvo en Cartagena tras la firma del acuerdo de La Habana y en 2018, de nuevo en la capital del país, durante la Cumbre Concordia Américas 2018, elogió lo pactado con las Farc y pidió no “minimizar” este logro.



Movidas por la Cámara

Edward Rodríguez, representante por Bogotá del Centro Democrático, es uno de los que suena para presidir la Cámara de Representantes. Foto: Centro Democrático

A pesar de que aún faltan seis meses para que se renueven las mesas directivas de la Cámara, desde ya se empiezan a hacer movidas para saber quién ocupará la presidencia de esta corporación a partir del 20 de julio. Como esa dignidad le corresponde al Centro Democrático para el próximo periodo, en el partido ya están analizando nombres. Una de las cartas más fuertes es el representante por Bogotá Edward Rodríguez. Sin embargo, tras la aprobación de la ley de vacunas, ha tomado fuerza también el nombre del autor de esta norma, el congresista por el Tolima Ricardo Ferro, pues algunos en la bancada quieren tener a alguien que represente a las regiones y el Tolima, desde el siglo pasado, no tiene un presidente de la Cámara. También entraría en la puja el representante del Huila Álvaro Hernán Prada, quien cumple el mismo requisito.



Con el ojo en la vacuna

La procuradora Margarita Cabello trabajará de la mano del contralor, Felipe Córdoba, y del defensor del Pueblo, Carlos Camargo para vigilar el proceso de las vacunas. Foto: Archivo particular

La procuradora Margarita Cabello convirtió la vacunación en el principal tema para los primeros 100 días de su gestión. El miércoles iniciará al lado del contralor, Felipe Córdoba, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las visitas regionales de la mesa nacional instalada la semana pasada para vigilar este proceso.



Polémica por revisión de la cadena perpetua

Proyecto de ley contempla que condenados queden en libertad tras 25 años de prisión efectiva. Foto: EL TIEMPO

Luego de que EL TIEMPO revelara el borrador del proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua para violadores de niños, el cual será presentado al Congreso en marzo próximo, se desató toda una polémica por la posibilidad de que estas penas sean revisadas a los 25 años. Congresistas ponentes de la reforma constitucional que permitió implementar el castigo, como César Lorduy, se opusieron con vehemencia diciendo que “esto acaba con la cadena perpetua”. El problema es que en el acto legislativo que se aprobó el año pasado se estipula que esta sanción debe ser revisada a los 25 años, por lo que el pulso que se viene en el Legislativo no parece sencillo.



Digitalización financiera

Los pagos por internet aumentaron 115 % en comparación con el año pasado. Foto: IStock

Una de las consecuencias de la pandemia fue un impulso a la digitalización de las operaciones financieras. Según datos de Fincomercio, el pago mediante botones de PSE (pagos seguros en línea) aumentó 115 por ciento el año pasado. Mientras que del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 el número de pagos por PSE fue de 104.543, en el mismo periodo del año 2020 esa cifra llegó a 224.464. De acuerdo con la entidad, millones de colombianos pasaron de no pagar nada en línea a realizar de 4 o 5 pagos al mes mediante este mecanismo. No obstante, aún existe desconfianza, falta de conocimiento y carencia de equipos, especialmente en los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, lo que incrementa la brecha digital.



Elecciones costosas

Las votaciones para el plebiscito se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de octubre. Foto: Archivo / El TIEMPO

La propuesta que lanzó el congresista Alejandro Chacón de unificar las elecciones presidenciales y legislativas dejó un dato llamativo: lo que cuesta elegir a los congresistas. Mientras en 2014 la inversión fue de 289.000 millones de pesos, para 2018 esa cifra llegó a los $ 450.000 millones. Y las proyecciones indican que para el 2022 el costo bordearía los $ 700.000 millones. En contraste, las presidenciales resultan más económicas, con 219.000 millones en 2014 y 323.000 millones en 2018.



Les suena Char

Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, suena para las presidenciales de 2022. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La sanción de la ley de vivienda que se realizó en Valledupar propició un fortuito encuentro entre la bancada de congresistas del Caribe, en la que están parlamentarios de diferentes partidos. En la conversación surgió el tema de las presidenciales de 2022 y la mayoría de ellos coincidió en ver con buenos ojos una eventual aspiración del exalcalde de Barranquilla Álex Char. Es decir que Char arrancaría con apoyos de congresistas costeños de distintas colectividades.



Récord en tierras

La Agencia de Tierras formalizó 12.485 predios en 2019. Foto: iStock

La Agencia de Tierras sacó el consolidado del avance del país en formalización de predios. El estudio sorprendió a la propia entidad, pues en 2019 se superó por mucho el récord que existía frente a predios registrados, al completar 12.485 títulos formalizados en ese año, cuando la máxima cifra alcanzada eran los 6.596 títulos que se entregaron en 2010. Lo curioso es que la agencia se comprometió a superar su propio registro y anunció que en 2021 serán 20.000 los predios formalizados.



Ministros, al tablero

El presidente Iván Duque y sus ministros durante el primer día de cumbre en Hatogrande, este sábado. Foto: Presidencia

Este fin de semana, el presidente Iván Duque tiene a sus ministros en ‘cónclave’ en la hacienda presidencial de Hatogrande, en la reunión anual que acostumbra hacer el mandatario para ‘dar línea’ sobre los retos que se vienen para el año. Esta vez, como era de esperarse, los temas gruesos son covid-19 y reactivación.



EN SECRETO...

