En secreto...A Uribe le suena una consulta

Esteyman Zota / Turismo Del Meta

El Llano está de moda.

​Al reconocimiento que hizo recientemente el diario estadounidense The New York Times de incluir al Llano como uno de los “52 lugares para amar en 2021”, ahora se suma que este territorio del país se convirtió en atractivo turístico para las personalidades. La reactivación turística que se realizó en el Meta llevó a que personajes como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa hayan visitado bellezas naturales como el cañón del río Güejar. El fin de año, quien quedó enamorado del Llano fue el director de 6 AM Hoy por Hoy, Gustavo Gómez, quien visitó la región de Puerto López, Meta. Y esta semana, quien anunció que está que viaja al Llano es Carlos Vives, junto con su esposa, Claudia Helena Vásquez. Obviamente, tendrán que esperar algunos días mientras el covid-19 da tregua.