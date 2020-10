En secreto... Sergio Fajardo arranca su recorrido por el país

Como todas las semanas le contamos los secretos de la política colombiana, esta vez le traemos los detalles de la demanda que adelanta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra el constructor del edificio acuarela. Además le contamos quién fue la ex primera dama a la que le clonaron el número de celular, la puja por la presidencia del Consejo Gremial Nacional y la reactivación de la agenda de Sergio Fajardo para recorrer el país. Esto y mucho más, a continuación.

Al edificio Aquarela le pinta demanda

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena. Foto: John Montaño. EL TIEMPO

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está preparando una demanda contra el constructor del edificio Aquarela, en Cartagena, por el daño que le ha causado al país. Será una demanda de reparación directa contra particulares y cuyo monto apenas se está definiendo, pero que, todo indica, será multimillonario. Básicamente será por la afectación del patrimonio cultural, pues ha generado un problema con la Unesco por el que esa ciudad está a punto de perder la condición de patrimonio de la humanidad. Si se pierde, el daño para ella y para el Estado sería muy grave. Además, los constructores se apoderaron del espacio público, en 619 metros cuadrados.

Clonada

Foto: Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

A la exprimera dama Nohora Puyana de Pastrana le clonaron hace pocos días su número celular. Y a una buena parte de sus contactos le llegó un mensaje de texto en el que les decía que acababa de cambiar su número. Pero el asunto fue más allá y todo indica que a algunas personas les pidieron plata prestada a nombre de ella y en cifras significativas. El asunto es que, al parecer, hubo quienes cayeron.

Muy preocupados

Comisión séptima del Senado archivó proyecto de ley que buscaba autorizar el cambio de régimen pensional de fondos privados a Colpensiones Foto: Archivo EL TIEMPO

Autores del proyecto de traslado pensional, que permite a cotizantes de los fondos privados pasarse a Colpensiones en cualquier momento, apelaron ante el Senado la decisión de archivo que se tomó por 6 votos contra 5, en la Comisión Séptima del Senado.

Defensor de los misaks

Defensor del pueblo, Carlos Camargo, se dirigió hasta el aeropuerto de Bogotá para dialogar con la comunidad indígena Misak. Foto: Defensoría del Pueblo

Varios indígenas de la comunidad misak hicieron el jueves, en el aeropuerto El Dorado, una manifestación que se sumó a los actos de protesta de la semana. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, acudió al lugar y tras dialogar con los dirigentes de la manifestación, los indígenas desalojaron el lugar de forma pacífica.

Arranca Fajardo

Sergio Fajardo, excandidato presidencial Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El aspirante presidencial Sergio Fajardo retoma esta semana sus recorridos por el país, los cuales suspendió desde marzo pasado debido a la pandemia. El exgobernador de Antioquia estará en Medellín. Su idea es hacer una reunión presencial, con poca gente y con todos los protocolos de bioseguridad. Básicamente será un encuentro piloto que le sirva para organizar su agenda para lo que resta del año con visitas a diferentes ciudades y bajo los parámetros de la nueva normalidad.

Todo un referente

José Andrés O’Meara es el director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Foto: Cortesía

En el foro de líderes electrónicos, patrocinado por la Ocde, fue lanzada la Guía de Compra Digital construida por el Reino Unido, la cual incluyó a Colombia en su reporte. En dicho informe se reconoce la gestión de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– como un referente en la implementación de políticas de contratación estatal. Se resaltan las herramientas digitales usadas por la Agencia que dirige José Andrés O’Meara como una estrategia para mejorar la competencia y la transparencia durante la pandemia.

No están de Ambiente

Al parecer, algunos miembros del partido Conservador consideran que el nuevo ministro de Ambiente es más cercano al senador David Barguil que al partido. Foto: Twitter: @CarlosECorreaE

Si la designación de Carlos Correa como ministro de Ambiente no cayó bien en el uribismo, la de Francisco Cruz, como su viceministro, parece haber sido peor. El senador uribista Carlos Felipe Mejía dijo que es un insulto para Caldas “después de su oscuro desempeño como gerente de Aerocafé” y pidió que “ojalá corrijan”. Y también sorprendió que el exsenador de ‘la U’ Mauricio Lizcano, quien hace unos años lo apoyó a la Gobernación del departamento, ahora se refiriera en duros términos a él. Uno de los pocos apoyos vino del exalcalde Peñalosa, quien está orgulloso que su antiguo subalterno llegue al alto gobierno.

Campaña de pesos pesados

Antonio Puerto y Juan Camilo Nariño. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La campaña por la presidencia del Consejo Gremial Nacional está avanzando. Se habla de los nombres de Bruce Mac Master, de la Andi; de Juan Camilo Nariño, de la ACM, y de Germán Arce, de Asofinanzas. Hoy, el más opcionado parece ser Nariño. A Arce le ven el inconveniente de que fue ministro del gobierno pasado, lo que consideran le afecta su interlocución con la actual administración.

Preocupación bananera

Bananeros consideran que con la firma del TLC con Reino Unido los aranceles se incrementarían afectando al sector. Foto: Julio César Herrera. Archivo EL TIEMPO

En caso de no confirmarse el TLC entre Colombia y el Reino Unido, el país perdería competitividad, según la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Los bananeros estiman que solo en el caso de este sector agroindustrial los aranceles se incrementarían en un 45 por ciento, es decir que subirían de US$ 75 a US $ 114 por tonelada de banano, perdiendo Colombia el mercado frente a sus competidores. Para Augura, Colombia enfrentaría momentos difíciles.

Avance digital

La ministra de las TIC, Karen Abudinen. Foto: Cortesía Ministerio de las TIC

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, estuvo esta semana en un recorrido por las zonas cafeteras de Caldas, donde la conectividad se pone al servicio de la productividad. Aquí se están conectando los cultivos para generar mediaciones y seguimiento con drones para mejorar la producción y calidad del café.



