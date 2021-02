'Nos tenemos que sentir contentos de empezar la vacunación': Duque

Este viernes, minutos después de la primera aplicación de la vacuna contra el covid-19 en Riohacha, La Guajira, el presidente Iván Duque advirtió que "nos tenemos que seguir contentos de empezar este proceso", refiriéndose a la "vacunación masiva y a la reactivación segura".



"Sin euforia y sin excesos, pero celebrarla como un paso que es trascendental", agregó.



(Puede leer: Estas son las nuevas familias que recibirán ingreso solidario)

En este mismo sentido exclamó: "que nadie nos arrebate la alegría, porque aquí no podemos ser triunfalistas, pero no podemos dejar que se nos arrebate la alegría de ver el inicio de la vacunación masivas y los avances de la reactivación segura".



"Los que pretenden arrebatarle esa alegría al país, no nos dejemos distraer de ellos", puntualizó.



El mandatario señaló que "ver llegar las vacunas y empezar el proceso de aplicación por parte de todos los actores, es una forma donde nos unimos para hacer de esta vacunación un propósito nacional", advirtió.



(Le sugerimos: Uribe rechaza acusaciones de falsos positivos)



Además, señaló que las primeras 50.000 dosis de Pfizer se van a distribuir en los 32 departamentos del país y por ello "tenemos que caminar todos en este proceso".



La primera vacunada en Riohacha fue a enfermera Merys del Pilar Camargo Arredondo, en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios.



En la capital guajira también serán inmunizados el médico especialista Abdulrahan Mustafa Dasuki, el médico general Enrique Mauricio Fonseca Pinzón, el camillero Jeferson Rafael Brito Magdaniel, Milvelis Mindiola, empleada de aseo de Nueva EPS, y la enfermera Laura Esther Lindo Ruiz.



(No se quede sin leer: ‘Me robaron a mi bebé en Bogotá y lo hallé en Noruega 32 años después’)



Este viernes también arranca el proceso en Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET