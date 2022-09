Fue el 2 de junio de este año cuando Gustavo Petro se puso en el cuello un pañuelo verde en un debate organizado por más de 30 organizaciones en el cual se habló de feminismo y del rol de la mujer.



La victoria que obtuvo 17 días después, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta, fue impulsada, en gran parte, por el voto de sectores feministas que se inclinaron hacia su campaña por la lucha hacia la igualdad y los derechos de las mujeres que encarna Francia Márquez, ahora vicepresidenta de Colombia.



Así lo reconoce Viviana Vargas, abogada, sobreviviente de violencia sexual, feminista y cocreadora del colectivo Yo Sí Te Creo.



"Para ponerse el pañuelo verde, el pañuelo morado, para ser el más aliado en campaña ahí sí, pero ya en el gobierno hay mensajes distintos", dice por su parte Juana Afanador, feminista y socióloga de la Universidad EHESS-París.



La excongresista Ángela María Robledo, también feminista, aclara que aunque apoya gran parte de lo que está haciendo este Gobierno - y dice que si bien el 90% del gabinete está muy bien confirmado - hay dos aspectos centrales con los que no están de acuerdo.



Este diario habló con las tres, quienes además hacen parte de las más de 900 que firmaron un comunicado esta semana en el cual manifestaron siete puntos que le reclaman al mandatario.



"Un electorado crítico, inspirado por lo que representa Francia Márquez Mina y su movimiento, hoy reclama un mandato ciudadano que se le entregó en las urnas y le exige mantener coherencia ético-política con el proyecto de cambio que movilizó a las mujeres", escribieron.

En Twitter impulsaron una campaña digital usando la etiqueta #NoMiCiela para compartir sus argumentos sobre estos puntos:

El rechazo al nombramiento de la directora del DPS

Uno de los principales aspectos que explicaron tiene que ver con el rechazo hacia el nombramiento de Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Diversas voces alertaron que no estaban de acuerdo con la designación, ya que reparan que Rusinque ha cuestionado testimonios de mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia de género y sexual.



“Perpetuar esas narrativas de no creerles a las víctimas en el poder político es muy peligroso. Preocupa que en el DPS, que reúne el sector social y de inclusión, esté una persona que refuerce esos estereotipos y niegue la experiencia de vida de las víctimas, que es otra forma de violentar en un país donde hay 97 % de impunidad”, asegura Vargas.

Afanador señala un "hostigamiento constante a las víctimas de Fabián Sanabria", el profesor de la Universidad Nacional que estaba siendo investigado por violencia sexual y cuyo caso archivó la Procuraduría el pasado 14 de septiembre por vencimiento de términos.



Si bien aclaran que no tienen reparos sobre aspectos de la vida profesional de Rusinque, sí hay incorfomidad.



"Uno puede defender a quien quiera. El derecho al debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Lo que yo le reclamo es que Cielo fue despiadada con algunas de las presuntas víctimas y ella mostró su talante de que no es una mujer que está del lado de condenar las distintas formas de violencia patriarcal que existen en Colombia", señala Robledo.

Cielo Rusinque, directora del DPS. Foto: Prosperidad Social

Rusinque, por su parte, manifestó en una entrevista con la W, que sus defensas hacia los casos de Sanabria y también de Holman Morris han sido "tergiversadas".



"Uno no puede defender ese tipo de violencia ejerciendo otro tipo de violencia, he sido objeto pasivo de violencia porque han desdibujado mis defensas que están encaminadas a la protección y garantía de derechos fundamentales como lo son: la presunción de inocencia, el debido proceso y acceso a la justicia", dijo.



En el comunicado, por su parte, las firmantes manifestaron que "Francia Marquez Mina representa las luchas interseccionadas por la igualdad y la dignidad, por eso es a ella a quien le correspondería dirigir en los actuales momentos el DPS".

A la fecha, casi 900 personas hemos firmado este comunicado en el que rechazamos la designación de la Sra. Rusinque en el DPS. En campaña, @petrogustavo apeló al voto feminista, el cual se vio reflejado en las calles con pañuelazos y juntanzas. ¡#NoEmbolatenLaIgualdad! #NoMiCiela pic.twitter.com/xm3Ryt7eTg — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) September 11, 2022

¿Y el Ministerio de la Igualdad?

Esa es una de las preguntas que le hacen al presidente Gustavo Petro, pues otro de los puntos que solicitan es la pronta radicación del proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad, que, como se prometió en campaña, estaría dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez.

El presidente y la vicepresidenta de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, compartieron un abrazo luego de tomar juramento. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Solicitamos la radicación ya del proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y cumplir así con su promesa a la vicepresidenta Francia Márquez Mina, a las mujeres feministas y poblaciones priorizadas que a lo largo y ancho del país nos movilizamos por el cambio y fuimos a buscar votos casa a casa (...) El pueblo ha depositado sus esperanzas en este gobierno y clama porque la igualdad se haga realidad", señalan.



En este aspecto, el equipo de Márquez ya ha dicho que tienen el texto borrador, el cual fue entregado a la Casa de Nariño para su revisión, pero no se tiene claro aún cuándo se presentará ante el Congreso.



En el portal de la Vicepresidencia manifestaron que el decreto 1874 del 9 de septiembre de 2022 es la base para dicho ministerio.



Las funciones de la vicepresidenta Francia Márquez

Haciendo referencia a ese decreto, Robledo coincide en que las 15 funciones designadas son la base para crear dicho ministerio. Sin embargo, Afanador manifesta que le preocupa de dónde saldrán los recursos para sacar adelante las iniciativas. En eso también coincide la abogada Vargas.



“Todo en el papel queda muy lindo. Pero preocupa de dónde va a salir la plata para que ella pueda ejecutar las cosas que nos prometieron en campaña”, afirma la socióloga, quien agrega que el mandatario se demoró en expedir ese decreto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), abraza a la vicepresidenta Francia Márquez (d) tras tomarle juramento durante la ceremonia de Investidura hoy, en la Plaza Bolívar de Bogotá (Colombia). Foto: EFE

Esos retrasos a ellas les generan desconfianza. "Vemos cosas muy raras, como a la congresista María José Pizarro con la primera dama radicando unos proyectos de ley de género y no invitan a la vicepresidenta, que es quien ha liderado esa agenda", dice.



Vargas señala que esto no se trata de "cumplir cuotas a Francia, porque estas no son peleas burocráticas". "¿Por qué el feminismo rodea a Francia y no a Petro? Porque Francia recogía unas luchas propias del feminismo que tenían una legitimidad que el Presidente no tenía. Por eso no se trata de si le cumplen a Francia, el punto es que hay que exigir los mandatos que se le entregaron a ella para que nos representara en el gobierno de Petro", afirma.



Por eso, igualmente, en la carta le dicen al jefe de Estado: “No esperamos del progresismo que actúe retribuyendo favores y cuotas políticas a personas que no representan el sentir de las mujeres ni de las víctimas de violencia de género”.

¿Qué sigue para el movimiento #NoMiCiela?

#NoMiCiela apenas es un movimiento que se está congregando con diversas mujeres feministas de distintas partes del país con el objetivo de hacerles seguimiento a las decisiones que toma el actual Gobierno.



El comunicado que emitieron, dicen, fue el primer paso. Aseguran que por sus reparos recibieron ataques en redes sociales, pero pese a esto, seguirán con su trabajo de veeduria.



Por ahora están enfocadas en hacer divulgación y tener incidencia en el debate público. "Si no nos van a escuchar, nos vamos a hacer escuchar", dice Juana Afanador. Esperan pronto tener su primera reunión para determinar cuántas son y la ruta a seguir.

Aura María Saavedra Álvarez

Redacción Política

