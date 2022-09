Fue el 2 de junio de este año cuando Gustavo Petro se puso en el cuello un pañuelo verde en un debate organizado por más de 30 organizaciones en el cual se habló de feminismo y del rol de la mujer.



La victoria que obtuvo 17 días después, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta, fue impulsada, en gran parte, por el voto de sectores feministas que se inclinaron hacia su campaña por la lucha hacia la igualdad que encarna Francia Márquez, ahora vicepresidenta de Colombia.

Así lo reconoce Viviana Vargas, abogada, sobreviviente de violencia sexual, feminista y cocreadora del colectivo Yo Sí Te Creo. Vargas también es una de las más de 900 mujeres que firmaron un comunicado esta semana en el cual manifestaron siete puntos que le reclaman al mandatario.



Uno de ellos tiene que ver con el rechazo hacia el nombramiento de Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Diversas voces del feminismo, usando la etiqueta #NoMiCiela en redes sociales, alertaron que no estaban de acuerdo con la designación, ya que reparan que Rusinque ha cuestionado testimonios de mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia de género y sexual.



“Perpetuar esas narrativas de no creerles a las víctimas en el poder político es muy peligroso. Preocupa que en el DPS, que reúne el sector social y de inclusión, esté una persona que refuerce esos estereotipos y niegue la experiencia de vida de las víctimas, que es otra forma de violentar en un país donde hay 97 % de impunidad”, asegura Vargas.



En el comunicado, insisten en que Francia Márquez debería ser la cabeza de dicho departamento, pues otro punto que solicitan es la pronta radicación del proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad, que, como se prometió en campaña, estaría dirigido por la Vicepresidenta. En este aspecto, el equipo de Márquez ya ha dicho que tienen el texto borrador, el cual fue entregado a la Casa de Nariño para su revisión, pero no se tiene claro aún cuándo se presentará ante el Congreso.



Juana Afanador, feminista y socióloga de la Universidad EHESS-París, menciona al respecto que le inquieta cómo la Vicepresidenta va a poder ejecutar las 15 funciones que le fueron designadas en el decreto 1874 del 9 de septiembre, el cual sería la base para la creación de dicho ministerio.



“Todo en el papel queda muy lindo. Pero preocupa de dónde va a salir la plata para que ella pueda ejecutar las cosas que nos prometieron en campaña”, afirma. En la carta, igualmente, le dicen al Presidente: “No esperamos del progresismo que actúe retribuyendo favores y cuotas políticas a personas que no representan el sentir de las mujeres ni de las víctimas de violencia de género”.

