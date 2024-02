Un 72 por ciento está en contra del nombramiento de Armando Benedetti como embajador

La semana pasada, Armando Benedetti se posesionó como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Su regreso al Gobierno causó controversia, especialmente por los procesos que tiene abiertos en su contra en la Corte Suprema de Justicia y por las declaraciones que se conocieron el año pasado de unos supuestos ingresos que el ahora embajador consiguió para la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.

Las críticas de su designación como nuevo jefe de la misión diplomática en este organismo multilateral, con sede en Italia, no ha caído bien tampoco en la opinión pública.



Según los resultados de la más reciente encuesta Opinómetro, realizada por Datexco para la W Radio, un 72% respondió que no está de acuerdo con la designación de Benedetti. Un 15 %, por el contrario, indicó que sí aprueba la decisión. 10 % no supo responder y 3 % no contestó.

Armando Benedetti , embajador ante la FAO. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Ahora bien, en esta misma línea, la encuesta indagó por la ampliación de planta de la Cancillería con la cual se crearon 123 cargos nuevos, entre ellos, 9 embajadores.



Un 66 por ciento señaló que no está de acuerdo con esta determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que un 22 sí se mostró a favor. 9 por ciento no supo responder y 3 por ciento no contestó.



EL TIEMPO habló con el vicecanciller Francisco Coy, quien señaló que este proceso de creación de cargos empezó hace varios meses después de que un estudio de cargas laborales reflejó un déficit de 500 funcionarios, es decir, identificaron que no hay suficiente personal para asumir todas las responsabilidades que hay en el Ministerio. Por esta situación, el Ministerio de Hacienda, en noviembre pasado, otorgó la viabilidad presupuestal para ampliar la planta. El Departamento Administrativo de la Presidencia también le dio el visto bueno.

Francisco José Coy, vicecanciller. Foto: Cancillería

“Se consiguieron 123 cargos en total, de los cuales nueve son embajadores”, señaló Coy, quien confirmó que por ahora se tiene asegurada la apertura de dos embajadas para este primer semestre: Senegal y Etiopía. Esta decisión, según expone, va en línea con el plan de la vicepresidenta Francia Márquez de estrechar los lazos diplomáticos con África. Abrir más embajadas fue uno de los acuerdos en los viajes que hizo el año pasado a ese continente.



Sobre estas dos embajadas EL TIEMPO conoció algunos detalles de su conformación. Hasta el momento, se tiene contemplado que la embajada en Senegal estará conformada por un embajador y dos funcionarios más, mientras que la de Etiopía será más grande: tendrá un embajador y tres funcionarios. La razón del incremento de una persona es por la doble representación que tendrá esa misión, ya que lo hará ante el Gobierno de ese país y la Unión Africana.

Se consiguieron 123 cargos en total, de los cuales nueve son embajadores FACEBOOK

También se hará la reapertura de dos embajadas más en Europa: una en la República Checa y otra en Rumania. Ambas ya tienen el beneplácito de los respectivos países para reabrirlas, pero están en proceso de elegir quiénes serán los embajadores.



A esta lista se suma Haití, que pasará de ser solo un consulado a embajada. Las otras cuatro misiones todavía no están confirmadas, y Cancillería manifestó que no puede dar detalles hasta tener el beneplácito de los países anfitriones.



Coy añadió que esta decisión de incrementar la planta también se tomó para cumplir con un propósito que quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí se contempló la creación de "cuarenta sitios nuevos alrededor del mundo entre embajadas y consulados. Eso incluye el plan original de reabrir los 15 consulados en Venezuela", dice Coy.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

