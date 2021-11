‘No vamos a renunciar a la soberanía energética del país, ¡nunca!’: Duque

"No podemos renunciar a acabar con nuestras fuentes de energía. No debemos, no podemos, ni vamos a renunciar a la soberanía energética del país, ¡nunca!", dijo el presidente Iván Duque en su intervención en el vigésimo tercer Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



El mandatario planteó que el desarrollo de las fuentes de energía convencionales es perfectamente compatible con las no convencionales. También aseguró que, como hace Canadá, los países pueden combinar sus fuentes de energía.



En ese sentido, dijo, Colombia sí va a buscar hacer parte de la transición hacia el uso de energías no convencionales, sin dejar de lado el sector de los hidrocarburos. "Es la voluntad y la conciencia ambiental la que prima y no enemistar al sector privado con temores”, expresó.



Explicó que el aporte del sector de hidrocarburos es el 40% de la inversión extranjera directa, de más del 40% de las exportaciones, del 80% de las regalías y del 32% del mercado de divisas.



“Eso no es malo. Las economías se deben diversificar, desde luego, pero no llamar a un sector nuestro enemigo sino acompañarlo para que sea líder. Los recursos de este sector nos han permitido ver obras en el territorio, lo que está representado en impuestos y mano de obra. No podemos ir satanizando a sectores y tenemos que valorar la actividad económica”, precisó.



En el #CongresoNaturgas2021 hicimos un llamado a Colombia: nosotros no podemos, ni debemos, ni vamos a renunciar a la soberanía energética de nuestro país. Si dejamos de explorar, quiere decir que estamos dejando nuestra capacidad de tener fuentes para apoyar al desarrollo. pic.twitter.com/TKE89JSgKM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 25, 2021

Finalmente, dijo que era un reto importante del país "aprovechar la riqueza" del subsuelo y de los hidrocarburos para poder "enfrentar la pobreza". "Gracias a esos dineros hemos podido ampliar los programas sociales. Ejecutar esa política es cerrar las brechas sociales del país”, explicó.



Concluyó, asegurando que renunciar a esas fuentes de energías es renunciar "a nuestra capacidad de tener fuentes para aportar al desarrollo”.



