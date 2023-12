'No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que he hecho': Petro

Durante el cierre del año del sector solidario en Ibagué, Tolima, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de la gestión de su Gobierno y del trabajo de los funcionarios del Estado. Además, el mandatario habló sobre el futuro de su proyecto político.



"El pueblo tiene que correr en este momento, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, es irreversible. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. Mamola, el pueblo no se rinde", sostuvo Petro al final de su discurso, luego de lanzar duras críticas a algunos funcionarios de las carteras del Gobierno.



El mandatario agregó que no llegaron al poder "por una moda", sino para "iniciar una era". En ese sentido, dijo que este evento debe marcar el inicio de un proceso intenso para empezar a ejecutar. "Nos quedan segundos en el Gobierno, cada segundo es supremamente valioso. Aquí no se puede pensar en pequeñeces, se tiene que pensar en grande", manifestó.



El primer mandatario también habló sobre el trabajo que ha realizado su Gobierno en temas como salud y educación, y aprovechó el espacio para lanzar duras críticas a las personas que trabajan en entidades del Estado.



“Miren el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quién lo creyera, tratando de que mis propios funcionarios, los burócratas que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que la educación sea gratuita”, dijo.



También criticó que, a su criterio, no haya personas en las entidades públicas capaces de, por ejemplo, construir sedes universitarias y se tenga que recurrir a contratar privados.

“Yo les dije ‘oiga toca hacer en el primer año 50 sedes universitarias públicas’ (…) y ¿ustedes creen que en el Estado hay funcionarios capaces de diseñar una sede?”, agregó.



