En medio de la polémica nacional que hay por la información que entregó la Fiscalía sobre las interceptaciones que se le realizaron a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro intervinó en la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército Nacional que se realiza en la Escuela General de Cadetes.



(Además: Petro: 'Mi funcionaria querida y estimada y el embajador se retiran del Gobierno').

"Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha en mi gestión cotidiana. No se han parado a pensar ni siquiera que podría pensar una joven mujer recién parida, con su primer niño, con su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstico que lo hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley", dijo el mandatario sobre Laura Sarabia.



Sobre el uso del polígrafo, señaló que no ha logrado saber en dónde está.



(Le puede interesar: Atención: Petro confirma que Laura Sarabia y Armando Benedetti salen del Gobierno).



"Yo ni he logrado saber dónde está el polígrafo, que no compramos nosotros, que se usa desde el primer gobierno de Santos bajo unas normas y protocolos definidos tras una sentencia de la corte constitucional. Esos protocolos se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas se usan bajo unos criterios, uno de los cuales el fundamental es que allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad", agregó.



El mandatario también confirmó la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti saldrán del Gobierno.



"Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno", aseguró.

