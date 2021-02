No se intervendrá EPM: Duque en respuesta a propuesta de Álvaro Uribe

El presidente Iván Duque descartó este lunes una posible intervención a EPM . Esto, después de que Álvaro Uribe hiciera esta propuesta a través de un trino en el que advirtió que "el Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gobierno Corporativo, la bajan a BB+".



(En contexto: Álvaro Uribe pide la intervención de EPM)

El mandatario argumentó que no hay una falla en la prestación del servicio y no hay razones financieras ni una manifestación por parte de la empresa sobre su incapacidad para operar.



Por tanto, señaló que hacer una intervención sin una causal sería ir en contra de la ley.



"Al ser una intervención sin causal sería ir en contra de la ley 142. ¿Por qué?, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen en este momento razones financieras para una intervención”, explicó.



(Lea también: 'Intervención de EPM del Gobierno sería golpe del uribismo': Petro)



No obstante, señaló que las deudas de la compañía superan los ocho billones de pesos.



Además, agregó que "hacer una intervención implicaría que se congelen todos los pasivos financieros y no laborales que tenga la empresa, lo cual también generaría no solamente una situación de estrés en el sistema financiero sino que, además, podría ser inclusive peor el remedio que la enfermedad", señaló en diálogo con Radio Nacional de Colombia.



El Jefe de Estado dijo que no hay ninguna manifestación por parte de la empresa de incapacidad de prestar el servicio, por lo que confía en el gobierno corporativo de la empresa para que la situación mejore.



“Nosotros siempre hemos dado todo el apoyo a EPM para enfrentar situaciones de todo tipo y, al mismo tiempo, hemos sido claros en el interés que tiene el Gobierno Nacional de que las empresas de nuestro país también sean exitosas en sus inversiones fuera de Colombia”, indicó el Presidente.



(No se quede sin leer: Así se podrá casar o divorciar de forma virtual, sin ir a notaría)



El mandatario enfatizó que es importante que se sigan dando todos los pasos para fortalecer el gobierno corporativo de la empresa EPM, pese a la situación controversial por la renuncia de miembros de la junta y por la salida del gerente.



"Tenemos toda la confianza de un proceso de selección del nuevo gerente que corresponda a los criterios técnicos que una empresa de semejante envergadura", sentenció.

