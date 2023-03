Los Ministros del gabinete del Gobierno Petro ya se han empezado a pronunciar sobre la polémica del hijo del presidente, Nicolás Petro, luego de las acusaciones que hizo su exesposa Day Vásquez, quien dijo que su expareja habría recibido unos 600 millones de pesos por parte del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’.



La tormenta política ha salpicado a ministros, entre estos a Alfonso Prada. En conversaciones reveladas por Semana, se trata de establecer si hubo o no tráfico de influencias entre altos funcionarios del Gobierno y Nicolás Petro.

Prada aseguró en rueda de prensa este lunes que no sabía a qué se refería el diputado Petro cuando hablaba de unos supuestos cupos y negó haber recibido hojas de vida y que todos los contratos que se habían hecho en su ministerio iban de acuerdo a “la transparencia e idoneidad”.



Ante esto, el ministro del Interior también aseguró que el mismo Presidente Gustavo Petro les había solicitado que "no aceptaran ningún tipo de tráfico de influencias e intermediación".



Luego de esto, la ministra de salud Carolina Corcho escribió en Twitter qué sí había conversado con el hijo del presidente; sin embargo, negó que se hubiera hablado de contratos o existiera algún tipo de tráfico de influencias en su ministerio: "Hemos conversado con Nicolás Petro, como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas".

