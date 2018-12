‘No nos parece que los parlamentarios puedan ser ministros’

El Gobierno no es partidario de que los parlamentarios puedan ser ministros. Así, de forma contundente, lo afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Anunció que cuando el proyecto de reforma política llegue a la plenaria de la Cámara para su debate final de primera vuelta, ya que es una reforma constitucional, se opondrá a la iniciativa, que fue original de la Comisión Primera de la Cámara.



La ministra, en cambio, reveló que apoya la iniciativa, también de la Cámara, de que se elija un senador por cada departamento, al margen de los que sean elegidos por la circunscripción nacional.

Gutiérrez admite que si se aprueba finalmente la inclusión obligatoria del 50 por ciento de mujeres en las listas a corporaciones públicas con el sistema de alternancia, se tendrá que adelantar una gran campaña de preparación de candidatas.



“Vamos a reformar la política, hacerla más seria y no vulnerable a la corrupción, como las grandes cantidades de dinero que se veían alimentando el voto preferente”, indica.



¿Por qué el voto preferente estimulaba la corrupción?



La Constitución del 91, que buscaba una apertura a los diferentes sectores independientes, democratizó, pero se pervirtió por falta de unidad de los partidos y porque se prestó para la financiación ilegal de campañas, violar los topes. Hay que cerrar las listas y hacer mucho más seria la política.



¿La lista cerrada precisamente no estimula el bolígrafo?



No, porque se busca un mecanismo de democratización interna. Actualmente, el uso de las tecnologías de la información permite hacer consultas virtuales, que realizaría cada partido. También se puede recurrir a consulta popular.

La reforma prevé que todos los partidos hagan su proceso de democratización en la misma fecha y que la Registraduría lleve el registro de los militantes FACEBOOK

TWITTER

La reforma prevé que todos los partidos hagan su proceso de democratización en la misma fecha y que la Registraduría lleve el registro de los militantes. Eso hará que cada partido tome sus decisiones el mismo día.

¿No existe el riesgo de que la lista cerrada sea acordada en conciliábulos?



No, el presidente Iván Duque les ha explicado claramente a los partidos políticos la necesidad de modernizarse: todos los partidos están de acuerdo en la necesidad de eliminar el voto preferente y en buscar la modernización de los partidos y el fortalecimiento de estos para mejorar la democracia. Es propósito de la reforma.



¿Esa reforma no estimula o promueve el caudillismo?



No, porque lleva dos elementos muy importantes. Uno, la democratización interna, y dos, la ampliación de la participación de la mujer para que haya participación paritaria. Creo que avanzamos para eliminar el caudillismo.



A propósito: ¿la participación de la mujer en las listas será con alternancia?



Esa es una propuesta que quedó aprobada en la Cámara, pero lo más importante, más allá del mecanismo de la alternancia hombre-mujer o mujer-hombre, es que efectivamente se logre esa participación del 50 por ciento de candidatas.



Pero si no hay alternancia, el artículo parecería ser un rey de burlas...



Sí, la alternancia indiscutiblemente garantiza participación seria de la mujer.



Algunos dirigentes consideran que en Colombia no hay suficientes mujeres para que se logre cumplir ese mandato con la alternancia. ¿Usted qué opina?



Es indiscutible que hay muchos más hombres para estar en la política que mujeres, pero si se logra sacar adelante la alternancia y la paridad, se garantizaría que muchas más mujeres se prepararían para estar listas a fin de asumir esos retos públicos y políticos, que no son nada fáciles.



Si la reforma se proyecta para ser aplicada en las próximas elecciones de octubre, la segunda vuelta tendrá que ser aprobada antes de las elecciones…



Sí, la segunda vuelta se haría entre marzo y junio del próximo año, que es el periodo de sesiones ordinarias. También nosotros hemos venido conversando con los partidos políticos para efectos de buscar una modificación del Código Electoral que permita acomodar la reforma política para las elecciones del próximo año, que son las elecciones territoriales para alcaldías y gobernaciones.



¿Es indispensable la reforma del Código Electoral?



Sí. En los próximos días estaremos presentando para estudio de los partidos el respectivo proyecto.



¿Qué reformas se van a proponer para modificar el Código Electoral?



Casi que está dicho en la sentencia del Consejo de Estado en la que se le dio la razón al partido Mira sobre varias diferencias y problemas que hay. En el proceso electoral tenemos un código anterior a la Constitución de 1991. Hay que actualizarlo y eliminar los riesgos de una normatividad obsoleta que permite que en algunas regiones se haya generado fraude de manera reiterada en los procesos electorales.



¿Eliminar riesgos como cuáles?



Como el manejo del conteo de los votos a través de estos variados formularios que se manejan y que facilitan la corrupción.

Hay que cerrarle la puerta a la corrupción en todas las instancias, y una de ellas es el proceso electoral como actualmente está diseñado FACEBOOK

TWITTER

Hay que cerrarle la puerta a la corrupción en todas las instancias, y una de ellas es el proceso electoral como actualmente está diseñado.



¿Quién prepara la reforma del Código Electoral?



Ha sido trabajada por nosotros, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia con la Registraduría Nacional del Estado Civil y será entregada a los partidos políticos para que la analicen en estos meses de descanso de las sesiones del Congreso y a partir del mes de febrero comience el estudio. Yo creo que nos quedaría realmente un régimen muy importante con la reforma política, y la reforma electoral garantizará unas elecciones trasparentes en octubre del próximo año.



¿La participación de un 50 por ciento de mujeres en las listas será incluida en la reforma del Código Electoral?



Por supuesto, si la reforma política la aprueba el Congreso, que es a nivel constitucional, la ley determinará la implementación.



¿Qué otras normas destacaría para modificar el Código Electoral?



Modificar lo que tiene que ver con el proceso de conteo de votos y las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral, el fortalecimiento de una autoridad electoral para que quede cerrada la posibilidad de vacíos frente al pronunciamiento de inhabilidades o impedimentos de los candidatos.



En la reforma política, ¿qué se establece sobre la financiación de las campañas?



El proyecto fue aprobado con la financiación total estatal; eso quiere decir que los mismos recursos que actualmente financian las candidaturas serán destinados a los partidos políticos para efectos de financiar no las campañas individuales, sino las campañas de los partidos.



Se entiende que estamos en un momento de déficit presupuestal y la idea no es cargarle más gastos al Estado, sino, por el contrario, con los mismos recursos hacer unas elecciones más trasparentes porque se evitaría el flujo de recursos privados financiando campañas políticas.



Pero ¿no habrá estrechez presupuestal para las elecciones del año entrante?



No. De hecho, en el presupuesto general de la nación ya están previstos los recursos para las elecciones del año entrante. La idea es que con los mismos recursos se haga la financiación estatal que reemplace la financiación mixta. Las campañas deben ser mucho más económicas y las harán directamente los partidos y no cada uno de los candidatos.



¿Ningún candidato podrá recibir auxilio alguno de la empresa privada?



No. Es cierto que hay financiación privada legal, pero también es cierto que el desorden que se genera en la financiación de campañas lleva a la violación de topes y, en muchos casos, a los ingresos ilegales.



¿Y qué pasa si hay una donación secreta o muy reservada?



Habrá todo un régimen sancionatorio aplicable a la violación de la normatividad.



Es decir, ¿habrá sanciones drásticas a quien se le descubra que recibió ayuda privada para financiar la campaña?



De hecho, actualmente, el Código Penal tiene normas relacionadas con la corrupción electoral que serían aplicables a esa situación.



¿Nadie puede hacer donaciones?



No, no se podría. Eso lo desarrollará también el Código Electoral que estaría tramitándose el próximo año.



Entonces, ¿los candidatos no tendrán que presentar informe de costo de campaña?



No. Los partidos políticos serían encargados de hacer la rendición de cuentas. Actualmente, se hacen de manera individual: cada candidato debe rendir las cuentas ante la organización electoral.

Al cambiar el régimen, serán los partidos políticos los únicos obligados y responsables de entregar las cuentas a la organización electoral FACEBOOK

TWITTER

Al cambiar el régimen, serán los partidos políticos los únicos obligados y responsables de entregar las cuentas a la organización electoral.



El proyecto también establece la limitación a tres periodos para cada miembro de una corporación pública…



Sí claro, ese es un proyecto del presidente Duque desde cuando era senador y lo que busca es abrir la política, darle la posibilidad a gente joven de incorporarse a la política. Eso trae dinamismo y renovación política.



En el proyecto se incluyó un mico en el sentido de que los parlamentarios sí pueden ser elegidos ministros, ¿a usted qué le parece?



El Gobierno no está de acuerdo con esa iniciativa, que fue incluida en el debate en la Comisión Primera de la Cámara, y esperamos que podamos dar los argumentos ahora en el debate de la plenaria.



Es decir, ¿el Gobierno se va a oponer?



Sí, nosotros consideramos que esta iniciativa no es conveniente.



¿En qué consiste la fórmula de elegir un senador por cada departamento, al margen de la circunscripción nacional?



La Cámara de Representantes propuso una conformación mixta: que mínimo haya un senador por departamento y que el resto de los elegidos para el Senado correspondan a circunscripción nacional.

Hay que mirar claramente cómo se podría desarrollar esa iniciativa, que requeriría también estar incluida dentro de la reforma electoral FACEBOOK

TWITTER

Hay que mirar claramente cómo se podría desarrollar esa iniciativa, que requeriría también estar incluida dentro de la reforma electoral.



¿A usted le gusta que cada departamento tenga un senador?



Sí. Me gusta que cada departamento tenga un senador fijo. Es algo importante para las regiones.



¿Cómo se haría?



La parte operativa tendríamos que revisarla conjuntamente con la Registraduría e incluirla dentro de la normatividad electoral. Es decir, el Código Electoral tendría que prever la logística para esa iniciativa de conformación mixta del Senado.



¿Cuáles son las inhabilidades vigentes o próximas para participar en las elecciones del año entrante?



Actualmente, no hay suficiente claridad sobre si los miembros de las corporaciones públicas deben renunciar y cuándo para aspirar a ser elegidos en un cargo popular.



Pero el Ministerio del Interior elevó una consulta al Consejo de Estado, y este ya la respondió en el sentido de que los parlamentarios que aspiren a ser concejales o alcaldes tienen que renunciar…



Sí. Sin embargo, es una consulta que no obliga. Si se presenta una demanda, será ya otra sala del Consejo de Estado la competente para decidir. Así que hay un riesgo para los actuales congresistas, y la iniciativa que incluyeron en la Cámara permite claramente que se pueda aspirar, siempre y cuando medie una renuncia con un año de anticipación a la inscripción.



¿Los parlamentarios actuales ya no pueden renunciar para aspirar?



Exactamente.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO