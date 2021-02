Funcionarios públicos, a definir su situación militar

Los funcionarios públicos que no hayan definido su situación militar, después de cumplido el plazo de 18 meses que les otorga la ley, serán declarados insubsistentes y retirados de sus cargos.



Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que emitió un concepto jurídico, en el cual un ciudadano consultaba si podría existir una prórroga para seguir trabajando en una entidad pública mientras define su situación militar.



“La norma señala que la persona tiene 18 meses para definir su situación militar y este término inicia desde su vinculación laboral en el sector público, privado o en la celebración de un contrato de prestación de servicios para cualquier entidad de derecho público. No obstante, la norma no señala prorroga o adición a dicho término” indica el concepto de Función Pública.



El concepto de Función Pública recuerda que la Ley 1780 de 2016 establece los parámetros para la normalización de la situación militar y la obligación de presentar la libreta militar como requisito para acceder a un cargo público.



En caso de superar los 18 meses que establece la ley para la normalización de la situación militar, “la consecuencia de no reunir los requisitos es la declaratoria de insubsistencia del cargo y el retiro del mismo” añade el concepto.