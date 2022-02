El ministro del Interior, Daniel Palacios, ha generado controversia con sus recientes declaraciones en las que afirmó que "no hay paro armado del Eln; hay acciones terroristas", esto lo dijo en un diálogo para Blu Radio, y los cuestionamientos no se han hecho esperar.



“Esas acciones terroristas del Eln, claro que generan temor y requieren contundencia de parte del Estado, en ningún momento se minimizan, lo que se hace es atenderlas, pero el paro nacional no existe”, dijo Palacios en la mañana de este jueves para el medio citado.

El ministro fue enfático al mencionar que los ataques terroristas del Eln, pretenden generar "una interferencia en el proceso electoral" del próximo 13 de marzo, y por esto el Gobierno Nacional ha adelantado operativos para hacerle frente a las afectaciones que ha producido el grupo guerrillero con ataques explosivos, quema de vehículos y hostigamiento hacia la fuerza pública.



"Constantemente se están dando golpes y capturas, pero la inteligencia solo se ve cuando falla y no cuando se ve el éxito", señaló el funcionario para 'Mañanas Blu'.



En ese sentido, Palacios argumentó que las acciones terroristas del Eln, en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Cauca, Cesar y Arauca, están siendo ejecutadas de forma indiscriminada y que las fuerzas armadas están dispuestas en estas zonas para brindar seguridad a los ciudadanos.



Y agregó: "Ahí hay presencia del Ejército Nacional y se están desarrollando operaciones militares, como en diferentes partes del territorio nacional".



Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha informado está trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior para evaluar la situación actual de derechos humanos en el territorio nacional.



"En este momento estamos en una normalidad en el territorio nacional en movilidad, en donde tenemos un despliegue de la fuerza pública y en donde toca llegar a cualquier parte del territorio donde estos bandidos y estos terroristas pretendan sembrar miedo con acciones pequeñas", concluyó Palacios para los medios de comunicación.

