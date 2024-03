'No hay izquierda cobarde': presidente Petro responde a señalamientos de Maduro

Luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro arremetiera contra los gobiernos de izquierda por no condenar los supuestos intentos de atentado en su contra, catalogándolos de cobardes, el presidente Gustavo Petro salió a contestarle a su homólogo.

"No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es: transformar el mundo profundizando la democracia", escribió Petro en su cuenta de X.

“Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado Vente Venezuela, será 20 terroristas. Callan, los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz”, aseguró Nicolás Maduro este martes.

Hasta el momento, el gobierno colombiano, a través de su Cancillería, manifestó preocupación por las barreras que ha tenido la oposición venezolana para inscribir a sus candidatos, concretamente María Corina Machado y su sustituta, Corina Yoris. Asimismo, pidió cumplir los acuerdos de Barbados.

De izquierda a derecha, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Manuel Rosales. Foto:AFP y EFE Compartir

"Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición -como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros-, lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio", emitió la Cancillería en un comunicado.

Además de Colombia, Brasil también expresó su inquietud por el complejo panorama electoral en el país vecino, y aseguró que los "impedimentos" para la inscripción de la candidatura de Corina Yoris "no es compatible con los acuerdos de Barbados".

"Brasil está listo para, en conjunto con la comunidad internacional, cooperar para que el pleito (electoral) anunciado para el 28 de julio constituya un paso firme para que la vida política se normalice y la democracia se fortalezca en Venezuela", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA