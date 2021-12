“Esas conductas son criminales e ilegales. Y no pretendemos ahora modificar la historia. Pero que no pretendan, también, quienes fueron beneficiarios de la impunidad y que nunca respondieron por esos crímenes, tratar de sacar un dedo inquisidor cuando no se han surtido los debidos procesos, sobre todo frente a quienes los protegen y protegen a toda la ciudadanía de nuestro país”, dijo el mandatario Iván Duque este viernes.



Su pronunciamiento se dio en la ceremonia de ascensos de altos oficiales de la Policía Nacional a los grados de general, mayor general y brigadier general, que se realizó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.



El mandatario se pronunció frente a los señalamiento que se han hecho a la Fuerza Pública desde algunos sectores, después de que este miércoles la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un documento titulado 'Lecciones aprendidas del Paro'.



En este el organismo dice que "las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año en el contexto del Paro Nacional".



De igual manera, el documento dice que las protestas masivas del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y continuaron en todo el país durante semanas, "ocurrieron en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia del covid-19".



Al respecto, el presidente Duque dijo “es claro que las instituciones y la Fuerza Pública de Colombia se entregan por el país y, también, saben individualizar y sancionar las conductas que no responden al honor ni a la Constitución ni a la ley”.



Adicionalmente, aseguró que “soy un demócrata y seré un demócrata siempre” y dejó claro que “nunca he tenido un alias, nunca he empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo haré”.



Por esta razón, comentó que “uno de los grandes errores que se ha cometido en Colombia, históricamente, ha sido el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros, reclutamientos y minas antipersonales, con ribetes y aromas políticos”.



El Gobierno Nacional respondió que se solidariza "con el dolor de tantas familias" y que la administración del presidente Iván Duque tiene “cero tolerancia con la violencia” . En entrevista con Blu Radio, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llamó sin embargo a evitar el uso político de los informes de Naciones Unidas.



"Con el sistema de Naciones Unidas tenemos una relación de respeto. Pero no nos parece adecuado que una persona que representa un sistema tan importante participe en un acto en el que no se aclara que es un informe de un consultor privado y de una persona que está en campaña política”, cuestionó la Vicepresidenta.



