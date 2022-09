Tras la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño en el ambiente quedó gravitando el pedido del líder del Centro Democrático para ejercer una oposición respetuosa: “Queremos contribuir para que el Gobierno de Petro se entienda de democracia social, no un gobierno del fracasado socialismo” e hizo un llamado para que se deje de tildar a su colectividad como un partido de extrema derecha.

Uribe destacó el diálogo civilizado entre ambos. “Oposición constructiva, utilizar el vocablo ‘constructivo’ para calificar la oposición implica unos costos, unos comportamientos, cuando se anuncia como constructiva, tiene que saber dialogar, que sepa oponerse con argumentos, que sepa criticar con razones, que sepa escuchar y que tenga disposición a lograr acuerdos”, dijo el expresidente.



"No queremos que estigmaticen más al presidente Petro, pero tampoco que a nosotros nos digan de ultraderecha, eso tiene que acabarse”, afirmó Uribe.



Asimismo, indicó que los canales de diálogo sostenidos con el Gobierno nacional han funcionado y ha recibido de manera aceptable los reparos que desde la oposición han hecho sobre temas claves, como la reforma tributaria que actualmente se discute en el Congreso con mensaje de urgencia.



“Yo le dije al presidente Petro: Presidente, usted sabrá que uno no viene donde el Presidente de la República sino a traerle molestias y preocupaciones y él lo entendió. En mi caso, yo me sentía en la obligación de transmitir lo que le escucho a la gente del campo colombiano, que dicen se ha dado un gran paso cuando el presidente Petro no habla de expropiaciones sino de comprar equis número de hectáreas, porque eso concilia le necesidad de resolver los problemas sociales de campesinos y al mismo tiempo de no afectar los sectores productivos del campo. Eso lo habíamos hablado en la primera reunión con él y lo destacamos”, aseguró Uribe.



Esta es la segunda vez que se reúnen desde la elección del nuevo mandatario los dos líderes que han mantenido posiciones contrarias en materia política.



“Sin problemas dialogamos. Dialogar es de humanos. Dialogar construye civilizaciones”, manifestó, por su parte, el mandatario minutos después del encuentro en su cuenta en Twitter.



Álvaro Uribe, el líder del Centro Democrático estuvo acompañado por los congresistas Miguel Uribe Turbay y Óscar Darío Pérez. El presidente Petro estuvo junto con el ministro del Interior, Alfonso Prada.





POLÍTICA